31 мая в 17:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Кабо-Верде и Сербии. Хозяева – крепкая африканская команда, которая побеждает в 4 последних домашних матчах, забивает и пропускает в 3 последних играх. Гости – европейский середняк, который пропускает в 7 последних матчах. Обе команды любят атаковать, но и обороны у них не без проблем. Ожидается открытый футбол с обменом голами.

Кабо-Верде

Африканцы чувствуют себя уверенно дома: 4 победы подряд на своeм поле. Команда забивает в 3 последних матчах и пропускает в 3 последних. Атака приносит 1.40 гола в среднем за 5 игр, оборона – 1.20 пропущенных. В прошлом матче ничья с Финляндией (1:1) и победа по пенальти. До этого поражение от Чили (2:4). Кабо-Верде умеет забивать, но и свои ворота редко оставляет сухими.

Сербия

Сербы – команда с характером, но их оборона хромает. Пропускают в 7 последних матчах подряд. Атака стабильна – 1.40 гола за игру. Оборона – 1.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Саудовской Аравией (2:1). Но до этого разгром от Испании (0:3). Сербия умеет забивать кому угодно, но и пропускает регулярно. В гостях против африканцев будет непросто.

Факты о командах

Кабо-Верде

4 победы подряд дома

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Пропускают в 3 последних матчах

Сербия

Пропускают в 7 последних матчах

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.60 пропущено

Победа над Саудовской Аравией (2:1)

Поражение от Испании (0:3)

Прогноз на матч Кабо-Верде – Сербия

Обе команды умеют забивать и редко оставляют ворота сухими. Кабо-Верде дома побеждает в 4 матчах подряд, Сербия пропускает в 7 последних. Атаки у обеих стабильные – по 1.40 гола за игру. Оборона сербов чуть хуже, но и африканцы не без греха. Скорее всего, нас ждeт открытый матч с обменом голами. Победа Сербии вероятнее, но гарантий нет.

Рекомендованные ставки