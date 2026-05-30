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Кабо-Верде – Сербия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.78

30 мая 2026 10:13
Кабо-Верде - Сербия
31 мая 2026, воскресенье 18:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.78
Обе забьют – да
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31 мая в 17:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Кабо-Верде и Сербии. Хозяева – крепкая африканская команда, которая побеждает в 4 последних домашних матчах, забивает и пропускает в 3 последних играх. Гости – европейский середняк, который пропускает в 7 последних матчах. Обе команды любят атаковать, но и обороны у них не без проблем. Ожидается открытый футбол с обменом голами.

Кабо-Верде

Африканцы чувствуют себя уверенно дома: 4 победы подряд на своeм поле. Команда забивает в 3 последних матчах и пропускает в 3 последних. Атака приносит 1.40 гола в среднем за 5 игр, оборона – 1.20 пропущенных. В прошлом матче ничья с Финляндией (1:1) и победа по пенальти. До этого поражение от Чили (2:4). Кабо-Верде умеет забивать, но и свои ворота редко оставляет сухими.

Сербия

Сербы – команда с характером, но их оборона хромает. Пропускают в 7 последних матчах подряд. Атака стабильна – 1.40 гола за игру. Оборона – 1.60 пропущенных. В прошлом матче победа над Саудовской Аравией (2:1). Но до этого разгром от Испании (0:3). Сербия умеет забивать кому угодно, но и пропускает регулярно. В гостях против африканцев будет непросто.

Факты о командах

Кабо-Верде

  • 4 победы подряд дома
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Пропускают в 3 последних матчах

Сербия

  • Пропускают в 7 последних матчах
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.60 пропущено
  • Победа над Саудовской Аравией (2:1)
  • Поражение от Испании (0:3)

Прогноз на матч Кабо-Верде – Сербия

Обе команды умеют забивать и редко оставляют ворота сухими. Кабо-Верде дома побеждает в 4 матчах подряд, Сербия пропускает в 7 последних. Атаки у обеих стабильные – по 1.40 гола за игру. Оборона сербов чуть хуже, но и африканцы не без греха. Скорее всего, нас ждeт открытый матч с обменом голами. Победа Сербии вероятнее, но гарантий нет.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.78
  • Тотал голов больше 2.5

1.78
Обе забьют – да
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Сербия Кабо-Верде
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