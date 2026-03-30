Сербия – Саудовская Аравия: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.75

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Сербии примет сборную Саудовской Аравии. Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от Испании (0:3), тогда как гости также потерпели крупное поражение от Египта (0:4). Обе команды находятся в непростой форме и будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками.

Сербия

Сборная Сербии переживает не лучший период. Команда пропускает в 6 последних матчах подряд, что указывает на серьeзные проблемы в обороне. В последних 5 играх сербы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 8 (1.60 в среднем). В последнем матче против Испании команда выглядела бледно, не сумев ничего противопоставить фавориту. Однако стоит отметить, что в официальных матчах сербы выступали более уверенно, одержав победы над Латвией (2:1) и Андоррой (3:1). Товарищеский характер встречи даст возможность поэкспериментировать и проверить оборонительные связи.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии подходит к матчу после крупного поражения от Египта (0:4), которое стало четвeртым матчем без побед в товарищеских встречах. В последних 5 играх саудовцы забили 4 гола (0.80 в среднем) и пропустили 8 (1.60 в среднем). При этом на выезде в товарищеских матчах команда выступает относительно уверенно – не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых встреч. В квалификации ЧМ команда показала боеспособный характер, обыграв Индонезию (3:2) и сыграв вничью с Ираком (0:0).

Факты о командах

Сербия

Поражение в последнем матче от Испании (0:3)

Пропускает в 6 последних матчах подряд

В последних 5 играх: 1.00 гола забито, 1.60 пропущено в среднем

Дома имеет преимущество перед менее титулованным соперником

Будет стремиться реабилитироваться после разгрома от Испании

Саудовская Аравия

Поражение в последнем матче от Египта (0:4)

В последних 5 играх: 0.80 гола забито, 1.60 пропущено в среднем

Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых товарищеских матчей

Имеет проблемы в атаке (0.80 гола за игру)

Оборона пропускает столько же, сколько и у Сербии (1.60)

Прогноз на матч Сербия – Саудовская Аравия

Ожидается встреча двух команд, находящихся в схожей форме: обе потерпели крупные поражения в последних матчах (0:3 и 0:4) и имеют идентичные показатели по пропущенным голам (1.60 в среднем за 5 матчей). Сербия обладает более высоким индивидуальным классом игроков и будет играть на домашней арене, что даeт ей статус фаворита. Саудовская Аравия традиционно неплохо выступает в гостевых товарищеских матчах, но еe атака оставляет желать лучшего (0.80 гола за игру). Учитывая оборонительные проблемы обеих команд (Сербия пропускает в 6 матчах подряд, Саудовская Аравия пропустила 8 голов в 5 играх), голы в этом матче вполне вероятны. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Сербии с возможным голом со стороны гостей.

