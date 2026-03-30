Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сербия – Саудовская Аравия: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.75

30 марта 2026 9:00
31 мар. 2026, вторник 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Сербии
Сделать ставку

31 марта состоится товарищеская встреча, в которой сборная Сербии примет сборную Саудовской Аравии. Хозяева подходят к матчу после разгромного поражения от Испании (0:3), тогда как гости также потерпели крупное поражение от Египта (0:4). Обе команды находятся в непростой форме и будут стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками.

Сербия

Сборная Сербии переживает не лучший период. Команда пропускает в 6 последних матчах подряд, что указывает на серьeзные проблемы в обороне. В последних 5 играх сербы забили 5 голов (1.00 в среднем) и пропустили 8 (1.60 в среднем). В последнем матче против Испании команда выглядела бледно, не сумев ничего противопоставить фавориту. Однако стоит отметить, что в официальных матчах сербы выступали более уверенно, одержав победы над Латвией (2:1) и Андоррой (3:1). Товарищеский характер встречи даст возможность поэкспериментировать и проверить оборонительные связи.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии подходит к матчу после крупного поражения от Египта (0:4), которое стало четвeртым матчем без побед в товарищеских встречах. В последних 5 играх саудовцы забили 4 гола (0.80 в среднем) и пропустили 8 (1.60 в среднем). При этом на выезде в товарищеских матчах команда выступает относительно уверенно – не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых встреч. В квалификации ЧМ команда показала боеспособный характер, обыграв Индонезию (3:2) и сыграв вничью с Ираком (0:0).

Факты о командах

Сербия

  • Поражение в последнем матче от Испании (0:3)
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.00 гола забито, 1.60 пропущено в среднем
  • Дома имеет преимущество перед менее титулованным соперником
  • Будет стремиться реабилитироваться после разгрома от Испании

Саудовская Аравия

  • Поражение в последнем матче от Египта (0:4)
  • В последних 5 играх: 0.80 гола забито, 1.60 пропущено в среднем
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых товарищеских матчей
  • Имеет проблемы в атаке (0.80 гола за игру)
  • Оборона пропускает столько же, сколько и у Сербии (1.60)

Прогноз на матч Сербия – Саудовская Аравия

Ожидается встреча двух команд, находящихся в схожей форме: обе потерпели крупные поражения в последних матчах (0:3 и 0:4) и имеют идентичные показатели по пропущенным голам (1.60 в среднем за 5 матчей). Сербия обладает более высоким индивидуальным классом игроков и будет играть на домашней арене, что даeт ей статус фаворита. Саудовская Аравия традиционно неплохо выступает в гостевых товарищеских матчах, но еe атака оставляет желать лучшего (0.80 гола за игру). Учитывая оборонительные проблемы обеих команд (Сербия пропускает в 6 матчах подряд, Саудовская Аравия пропустила 8 голов в 5 играх), голы в этом матче вполне вероятны. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа Сербии с возможным голом со стороны гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа Сербии – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Саудовская Аравия Сербия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 