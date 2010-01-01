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    Результаты сборной Сербии по футболу

    Сайт http://www.fss.rs/
    Тренер Драган Стойкович
    Турниры:
    Чемпионат мира 2022, группа G
    3 тур
    		2 декабря, пятница 22:00 Сербия 2:3 Швейцария
    2 тур
    		28 ноября, понедельник 13:00 Камерун 3:3 Сербия
    1 тур
    		24 ноября, четверг 22:00 Бразилия 2:0 Сербия
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