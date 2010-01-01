Турниры:

Чемпионат мира. 2022 Лига наций. 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2021 . Отбор ЧЕ-2020. 2019 . Чемпионат мира. Групповой этап 2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016. 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа. 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012. 2010/2011 Чемпионат мира. 2010 Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2010 Отборочные матчи к ЧЕ. 2008 Чемпионат мира. 2006