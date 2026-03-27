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  • Испания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Испания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

27 марта, 21:50
Испания
27.03.2026, пятница, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Сербия
16' М. Оярсабаль 43' М. Оярсабаль 72' В. Муньос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
16
Родри
(К) ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
22
Фермин Лопес
ЦП
20
Педри
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
19
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Огнен Мимович
ПЗ
10
Александар Станкович
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
9
Александар Митрович
(К) ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
2
Кристиан Москера
ЦЗ
6
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
8
Карлос Солер
ЦП
17
Пабло Форнальс
АП
10
Дани Ольмо
АП
25
Виктор Муньос
ЛВ
26
Андер Барренечеа
ЛВ
11
Йереми Пино
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Сербия
12
Джордже Петрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Стефан Букинац
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
17
Коста Неделькович
ПЗ
5
Негош Петрович
ЦП
10
Саша Лукич
ЦП
6
Vanja Dragojević
ЦП
22
Василие Костов
АП
24
Петар Станич
АП
22
Лазар Самарджич
АП
7
Мият Гачинович
АП
21
Деян Йовелич
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
18
Петар Ратков
ЦФ
3-1-3-3
23
Симон
24
Кукурелья
14
Ляпорт
22
Кубарси
16
Родри
5
Льоренте
22
Лопес
20
Педри
21
Оярсабаль
15
Баэна
19
Ямаль
4-1-2-2-1
23
Милинкович-Савич
2
Мимович
4
Миленкович
3
Павлович
17
Терзич
10
Станкович
6
Гудель
20
Милинкович-Савич
7
Бирманчевич
11
Костич
9
Митрович
22
Кубарси
2
Москера
2
Москера
22
Кубарси
16
Родри
18
Субименди
18
Субименди
16
Родри
22
Лопес
17
Форнальс
17
Форнальс
22
Лопес
20
Педри
10
Ольмо
10
Ольмо
20
Педри
21
Оярсабаль
25
Муньос
25
Муньос
21
Оярсабаль
15
Баэна
11
Пино
11
Пино
15
Баэна
19
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
19
Ямаль
3
Павлович
16
Эракович
16
Эракович
3
Павлович
2
Мимович
17
Неделькович
17
Неделькович
2
Мимович
6
Гудель
10
Лукич
10
Лукич
6
Гудель
7
Бирманчевич
22
Самарджич
22
Самарджич
7
Бирманчевич
11
Костич
7
Гачинович
7
Гачинович
11
Костич
10
Станкович
21
Йовелич
21
Йовелич
10
Станкович
9
Митрович
8
Йович
8
Йович
9
Митрович
Остались в запасе
Испания
Сербия
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
6
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
8
Карлос Солер
ЦП
26
Андер Барренечеа
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
12
Джордже Петрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Стефан Букинац
ЛЗ
5
Негош Петрович
ЦП
6
Vanja Dragojević
ЦП
22
Василие Костов
АП
24
Петар Станич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
6
Дин Хейсен
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
8
Карлос Солер
ЦП
26
Андер Барренечеа
ЛВ
26
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
12
Джордже Петрович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Стефан Букинац
ЛЗ
5
Негош Петрович
ЦП
6
Vanja Dragojević
ЦП
22
Василие Костов
АП
24
Петар Станич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Велько Паунович
Статистика матча Испания - Сербия
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
1
Нарушения
14
2
Офсайды
2
1
Количество передач
796
313
Сейвы
2
5
Точность передач %
93
80
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
0

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Испания против Сербии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Сербия

Испания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Сербия Испания
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