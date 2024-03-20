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    • Тренер Сербии назвал европейские сборные, на которые похожа Россия

    Тренер Сербии назвал европейские сборные, на которые похожа Россия

    Главный тренер Сербии Драга Стойкович оценил соперника по товарищескому матчу со сборной России.

    «Валерий Карпин ставит в сборной России схему 4-3-3, он прививает современны стиль игры. Это тяжелый матч, со сложным соперникам. Как сказал Душан Тадич, в сборной России есть много высококачественных игроков.

    Если говорить про схожесть стилей, то сборная России играет в схожей манере Дания и Англия. Германия так не играет», – сказал Стойкович.

    • Матч состоится завтра, 21 марта. Начало – в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Сербия – участник ЧМ-2022.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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