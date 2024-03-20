Тренер Сербии назвал европейские сборные, на которые похожа Россия

Главный тренер Сербии Драга Стойкович оценил соперника по товарищескому матчу со сборной России.
«Валерий Карпин ставит в сборной России схему 4-3-3, он прививает современны стиль игры. Это тяжелый матч, со сложным соперникам. Как сказал Душан Тадич, в сборной России есть много высококачественных игроков.
Если говорить про схожесть стилей, то сборная России играет в схожей манере Дания и Англия. Германия так не играет», – сказал Стойкович.
- Матч состоится завтра, 21 марта. Начало – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Сербия – участник ЧМ-2022.