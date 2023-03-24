Драган Стойкович - статистика
Тренер
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Стойкович
|Команда
|Сербия
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|3 марта 1965
|Имя
|Драган
|Фамилия
|Стойкович
|Команда
|Сербия
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|3 марта 1965
|Дата
|Матч
|Турнир
|24.03.2023
|Сербия
|2 : 0
|Литва
|Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
|27.03.2023
|Черногория
|0 : 2
|Сербия
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сербия
|8
|2
|0
|6
|Дата
|Матч
|24.03.2023
|Сербия
|2 : 0
|Литва
|27.03.2023
|Черногория
|0 : 2
|Сербия
|20.06.2023
|Болгария
|0 : 0
|Сербия
|07.09.2023
|Сербия
|0 : 0
|Венгрия
|10.09.2023
|Литва
|0 : 0
|Сербия
|14.10.2023
|Венгрия
|0 : 0
|Сербия
|17.10.2023
|Сербия
|0 : 0
|Черногория
|19.11.2023
|Сербия
|0 : 0
|Болгария