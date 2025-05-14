В сборной Сербии отреагировали на информацию о назначении Станковича

Пресс-атташе сборной Сербии Милан Вукович высказался о возможности приглашения в национальную команду главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Эта информация не соответствует действительности. Станкович – это большое имя в футболе, как игрок и как тренер. Он пользуется большим уважением в федерации, это его дом, и, как и все бывшие игроки национальной сборной, он всегда будет в нем желанным гостем. Однако его работа в сборной Сербии никогда не обсуждалась.

У нас есть тренер Драган Стойкович, который возглавляет национальную команду и 7 июня стартует с ней в чрезвычайно важном и сложном отборочном цикле к чемпионату мира», – сказал Вукович.