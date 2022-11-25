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    Тиаго Силва упрекнул тренера Сербии Стойковича в неуважении

    Капитан сборной Бразилии Тиаго Силва после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0) высказался о поведении главного тренера сербов Драгана Стойковича.

    «Я не люблю много спорить, но их тренер сказал перед матчем: «Вы будете с четырьмя нападающими, а кто будет сзади?».

    Это неуважение. Дайте немного уважения! Если бы вы изучили нашу команду, то увидели бы, что мы мало пропускаем вне зависимости, сколько у нас форвардов на поле – три или четыре. Тренер Сербии нас не уважал, когда так говорил», – сказал Силва.

    • У Бразилии дубль оформил Ришарлисон.
    • Сербы ни разу не выходили на ЧМ из группы.
    • В следующем туре Сербия сыграет с Камеруном, Бразилия – со Швейцарией.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 04:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +171

      SuperPav11 1 час назад

      У силвы статический маразм что он ексет какое неуважение

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