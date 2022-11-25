Тиаго Силва упрекнул тренера Сербии Стойковича в неуважении

Капитан сборной Бразилии Тиаго Силва после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Сербии (2:0) высказался о поведении главного тренера сербов Драгана Стойковича.

«Я не люблю много спорить, но их тренер сказал перед матчем: «Вы будете с четырьмя нападающими, а кто будет сзади?».

Это неуважение. Дайте немного уважения! Если бы вы изучили нашу команду, то увидели бы, что мы мало пропускаем вне зависимости, сколько у нас форвардов на поле – три или четыре. Тренер Сербии нас не уважал, когда так говорил», – сказал Силва.

У Бразилии дубль оформил Ришарлисон.

Сербы ни разу не выходили на ЧМ из группы.

В следующем туре Сербия сыграет с Камеруном, Бразилия – со Швейцарией.

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