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    • Стойкович – о спасении ничьей в матче со Словенией: «Сербы так легко не умирают!»

    Стойкович – о спасении ничьей в матче со Словенией: «Сербы так легко не умирают!»

    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (1:1).

    «Сербы так легко не умирают! Мы не сдаемся и не сдадимся. Результат – награда за веру, для многих матч завершился, для нас – нет. Сейчас важно каждое очко, результат тоже. Поздравляю ребят, мы создали большое количество моментов.

    Мы не хотели мириться с поражением от Словении, поэтому и пришла награда. Статистика показывает, что у нас было гораздо большее преимущество, чем у Англии, 14-15 ударов по воротам. И это наш футбол, в который мы хотим играть.

    Результат оставил нас в игре, идем дальше», – сказал Стойкович.

    • Счет в матче открыл словенец Жан Карничник на 69-й минуте. Сербы сравняли счет на 90+5-й усилиями Луки Йовича.
    • У Сербии 1 очко после двух матчей в группе C. 25 июня команда сыграет в 3-м туре с Данией.

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    Источник: Sportklub

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