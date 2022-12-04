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    «Я *** твою мать. Иди соси мне, мудак!». Стало известно, что кричал Джака тренеру Сербии Стойковичу

    Стали известны подробности перепалки главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича с полузащитником Швейцарии Гранитом Джакой во время матча чемпионата мира-2022 Сербия – Швейцария (2:3).

    Стойкович после гола своего форварда Душана Влаховича прокричал: «Я *** [насиловал] ваших шиптарских матерей!».

    Джака после того как Швейцария сравняла счет ответил Стойковичу: «Я *** [насиловал] твою мать. Иди соси мне, мудак!».

    Это едва не привело к потасовке.

    • Швейцария вышла в плей-офф.
    • Джака после матча надел провокационную футболку.
    • Сербия не выиграла на ЧМ-2022 ни одного матча.

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    Источник: Ran.de

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2199

      Ловкий Бубен 4 минуты назад

      бомбардир никак не может понять , что есть вещи о которых говорить не нужно, нет необходимости , мы бы и так поняли , избегать скабрезности бомбардир не научился до сих пор , видимо нет понятия черты которую не нужно переступать, вот забанить меня за довольно литературную критику подонков это бомбардир может свободно, а перепечатывать сюда со стены в туалете ну никак не может сдержать свои ручонки

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      Рейтинг: +6482

      Красногорск_Фан 11 минут назад

      Теперь понятно чего Джака после замены был такой недовольный. Ну хоть ответку быс тро бросил.

      0
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      Рейтинг: +2600

      Freyk 16 минут назад

      Стойкович лучше бы со своей командой в футбол играл, а не оскорблениями увлекался. Тогда бы не пришлось ни в ответ слушать, ни три мяча из сетки вынимать.

      2
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      Рейтинг: +3478

      anatolich72 27 минут назад

      А зачем эта грязь здесь? Это о футболе вообще? Какой дебил это размещает?

      2
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      Рейтинг: +5672

      ySS 34 минуты назад

      Все гадости надо публиковать?

      2
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      Рейтинг: +78

      Однажды 39 минут назад

      Стойкович начал..Святое --матерей задел.Ну мудак же. Его и надо казнить.

      0
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      Рейтинг: +6482

      Красногорск_Фан > Однажды 13 минут назад

      Вам бы лишь бы кого то казнить )) и желательно еще до обеда

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      Рейтинг: +78

      Однажды > Красногорск_Фан 8 минут назад

      Отчего же...Можно и после обеда.Но непременно и неуклонно.

      0
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      Рейтинг: +542

      CSKA №1 45 минут назад

      Вот ган дон

      1
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      Рейтинг: +66

      SunnyDay 53 минуты назад

      Очень информативно! Жаль, что не как в матче Кубка России))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      ALEXMAN888 59 минут назад

      Наложите на них санкции! Снимите обе команды. Вы ж бл. умеете. Ан нет, тут всё по правам человека! Инфронтальный пед, где-то с Урсулой парится.

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      Рейтинг: +23655

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Что-то не верится, что Стойкович мог такое прокричать, особенно без причины.

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      Рейтинг: +12020

      Вомбат > DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Да, не хочется верить, но это вряд ли выдумка. Слишком дорого обошлось бы это выдумщику.

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