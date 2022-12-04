«Я *** твою мать. Иди соси мне, мудак!». Стало известно, что кричал Джака тренеру Сербии Стойковичу

Стали известны подробности перепалки главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича с полузащитником Швейцарии Гранитом Джакой во время матча чемпионата мира-2022 Сербия – Швейцария (2:3).

Стойкович после гола своего форварда Душана Влаховича прокричал: «Я *** [насиловал] ваших шиптарских матерей!».

Джака после того как Швейцария сравняла счет ответил Стойковичу: «Я *** [насиловал] твою мать. Иди соси мне, мудак!».

Это едва не привело к потасовке.

Швейцария вышла в плей-офф.

Джака после матча надел провокационную футболку.

Сербия не выиграла на ЧМ-2022 ни одного матча.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Гранит Джака: новости об игроке на ЧМ-2022

Статистика Гранита Джаки на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира