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  • «Я *** твою мать. Иди соси мне, мудак!». Стало известно, что кричал Джака тренеру Сербии Стойковичу

«Я *** твою мать. Иди соси мне, мудак!». Стало известно, что кричал Джака тренеру Сербии Стойковичу

4 декабря 2022, 13:13
26

Стали известны подробности перепалки главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича с полузащитником Швейцарии Гранитом Джакой во время матча чемпионата мира-2022 Сербия – Швейцария (2:3).

Стойкович после гола своего форварда Душана Влаховича прокричал: «Я *** [насиловал] ваших шиптарских матерей!».

Джака после того как Швейцария сравняла счет ответил Стойковичу: «Я *** [насиловал] твою мать. Иди соси мне, мудак!».

Это едва не привело к потасовке.

  • Швейцария вышла в плей-офф.
  • Джака после матча надел провокационную футболку.
  • Сербия не выиграла на ЧМ-2022 ни одного матча.

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Гранит Джака: новости об игроке на ЧМ-2022

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Источник: Ran.de
Чемпионат мира Швейцария. Суперлига Швейцария Сербия Джака Гранит Стойкович Драган
Комментарии (26)
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Project Бабангида
1670149293
маму, папу, тёщу, собаку.....а за базар никто так и не ответил. после зенит - спартак это всё детским садом кажется
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KPCC-SPB
1670149655
а дисквалифицировать обоих, фифа слабо? ладно мы тут на сайте соперников куями обкладываем, как бы это норм в болельщицкой среде, а там все таки официальные лица, игроки во время матча отжигают так
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DOCTOR PENALTY
1670150334
Что-то не верится, что Стойкович мог такое прокричать, особенно без причины.
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ALEXMAN888
1670150937
Наложите на них санкции! Снимите обе команды. Вы ж бл. умеете. Ан нет, тут всё по правам человека! Инфронтальный пед, где-то с Урсулой парится.
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CSKA №1
1670151750
Вот ган дон
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ySS
1670152452
Все гадости надо публиковать?
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anatolich72
1670152864
А зачем эта грязь здесь? Это о футболе вообще? Какой дебил это размещает?
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Freyk
1670153492
Стойкович лучше бы со своей командой в футбол играл, а не оскорблениями увлекался. Тогда бы не пришлось ни в ответ слушать, ни три мяча из сетки вынимать.
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Ловкий Бубен
1670154226
бомбардир никак не может понять , что есть вещи о которых говорить не нужно, нет необходимости , мы бы и так поняли , избегать скабрезности бомбардир не научился до сих пор , видимо нет понятия черты которую не нужно переступать, вот забанить меня за довольно литературную критику подонков это бомбардир может свободно, а перепечатывать сюда со стены в туалете ну никак не может сдержать свои ручонки
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vladik12
1670154618
Давайте пожалеем Джаку. Ему настолько никто не сосет, что приходится просить 60-летнего сербского деда.
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