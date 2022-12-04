«Я *** твою мать. Иди соси мне, мудак!». Стало известно, что кричал Джака тренеру Сербии Стойковичу

Стали известны подробности перепалки главного тренера сборной Сербии Драгана Стойковича с полузащитником Швейцарии Гранитом Джакой во время матча чемпионата мира-2022 Сербия – Швейцария (2:3).
Стойкович после гола своего форварда Душана Влаховича прокричал: «Я *** [насиловал] ваших шиптарских матерей!».
Джака после того как Швейцария сравняла счет ответил Стойковичу: «Я *** [насиловал] твою мать. Иди соси мне, мудак!».
Это едва не привело к потасовке.
- Швейцария вышла в плей-офф.
- Джака после матча надел провокационную футболку.
- Сербия не выиграла на ЧМ-2022 ни одного матча.
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Источник: Ran.de