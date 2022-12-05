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    ФИФА открыла дело в отношении сборной Сербии из-за поведения игроков и болельщиков

    ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении сборной Сербии по итогам матча ЧМ-2022 со Швейцарией (0:2).

    В организации обратили внимание на то, что сербские болельщики оскорбляли уроженца Косово Джердана Шакири, выступающего за Швейцарию.

    Также ФИФА рассмотрит конфликт Гранита Джаки с представителями сербской сборной и недовольство игроков решением судьи Фернандо Рапальини не использовать видеоповтор в моменте с возможным пенальти.

    • Швейцария вышла в плей-офф, Сербия вылетела.
    • Джака после матча надел провокационную футболку.
    • Сербия не выиграла на ЧМ-2022 ни одного матча.

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    Источник: AP

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