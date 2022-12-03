Джака надел провокационную футболку после победы над Сербией на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака по окончании матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии надел майку своего партнера по команде Ардона Яшари.

Этот поступок футболиста «Арсенала» сочли провокацией.

Дело в том, что швейцарский игрок Ардон Яшари является однофамильцем Адема Яшари – албанского националиста и первого командующего «Освободительной армии Косово», признанного в Сербии террористом.

Сербы проиграли со счетом 2:3 и вылетели из турнира.

Швейцарцы благодаря победе вышли в плей-офф, где встретятся с Португалией.

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