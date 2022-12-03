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    Джака надел провокационную футболку после победы над Сербией на ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака по окончании матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии надел майку своего партнера по команде Ардона Яшари.

    Этот поступок футболиста «Арсенала» сочли провокацией.

    Дело в том, что швейцарский игрок Ардон Яшари является однофамильцем Адема Яшари – албанского националиста и первого командующего «Освободительной армии Косово», признанного в Сербии террористом.

    • Сербы проиграли со счетом 2:3 и вылетели из турнира.
    • Швейцарцы благодаря победе вышли в плей-офф, где встретятся с Португалией.

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    Источник: Sport1

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17219

      Garrincha58 1 час назад

      вот такие безмозглые гавнюки и политизируют футбол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51974

      MaxRnD 2 часа назад

      Пёс !
      А само Косово, как яркий пример двуличности Западного мира

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13706

      Dominator777 2 часа назад

      Г а н д о н Джака всегда был провокатором и редиской.

      5
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