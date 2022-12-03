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    Джака ответил на обвинения в провокации после победы над Сербией на ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака объяснил свой поступок по окончании матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии, который сочли провокацией.

    • Он надел майку своего партнера по сборной Ардона Яшари.
    • Это однофамилец Адема Яшари – албанского националиста и первого командующего «Освободительной армии Косово», признанного в Сербии террористом.
    • Швейцарцы победили сербов (3:2) и выбили соперника с чемпионата мира.

    «В этом не было никакой политики. Это футболка моего товарища Ардона Яшари. Он молодой игрок, с которым у меня хорошие отношения.

    Мы проводим много времени вместе. Я сказал, что если забью, то надену его футболку», – сказал Джака.

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    Источник: Sport1

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