Джака ответил на обвинения в провокации после победы над Сербией на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака объяснил свой поступок по окончании матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии, который сочли провокацией.

Он надел майку своего партнера по сборной Ардона Яшари.

Это однофамилец Адема Яшари – албанского националиста и первого командующего «Освободительной армии Косово», признанного в Сербии террористом.

Швейцарцы победили сербов (3:2) и выбили соперника с чемпионата мира.

«В этом не было никакой политики. Это футболка моего товарища Ардона Яшари. Он молодой игрок, с которым у меня хорошие отношения.

Мы проводим много времени вместе. Я сказал, что если забью, то надену его футболку», – сказал Джака.

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