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    «Мы маленькая страна и приехали на ЧМ-2022 с многочисленными проблемами». Тренер Сербии Стойкович – после поражения от Бразилии

    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович оценил поражение от Бразилии в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 (0:2).

    «Конечно, мы знали соперника. Однако мы приехали в Катар с многочисленными проблемами, травмами ключевых футболистов. Все это видно на поле. Мы не Бразилия с 200 миллионами людей. Мы маленькая страна.

    На стадионе была великолепная атмосфера. Во втором тайме наши игроки сильно устали. Не понимаю, почему», – сказал Стойкович.

    • У Бразилии дубль оформил Ришарлисон.
    • Сербы ни разу не выходили на ЧМ из группы.
    • В следующем туре Сербия сыграет с Камеруном.

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    Источник: L'Equipe

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