«Мы маленькая страна и приехали на ЧМ-2022 с многочисленными проблемами». Тренер Сербии Стойкович – после поражения от Бразилии

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович оценил поражение от Бразилии в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 (0:2).

«Конечно, мы знали соперника. Однако мы приехали в Катар с многочисленными проблемами, травмами ключевых футболистов. Все это видно на поле. Мы не Бразилия с 200 миллионами людей. Мы маленькая страна.

На стадионе была великолепная атмосфера. Во втором тайме наши игроки сильно устали. Не понимаю, почему», – сказал Стойкович.

У Бразилии дубль оформил Ришарлисон.

Сербы ни разу не выходили на ЧМ из группы.

В следующем туре Сербия сыграет с Камеруном.

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