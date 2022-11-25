«Я не мог узнать свою команду. Мы провалились!». Тренер Сербии Стойкович высказался после поражения от Бразилии

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович оценил поражение от Бразилии в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 (0:2).

«Мы должны увидеть другую сборную Сербии. Я не мог узнать свою команду. В физическом плане мы провалились! У нас полно травм.

Играть должны здоровые футболисты. Перед матчем ребята уверяли, что с травмами проблем нет, все в порядке. Однако очевидно, что нет.

Проиграть Бразилии не стыдно. В первом тайме мы показали, что умеем играть в футбол», – сказал Стойкович.

У Бразилии дубль оформил Ришарлисон.

Сербы ни разу не выходили на ЧМ из группы.

В следующем туре Сербия сыграет с Камеруном.

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