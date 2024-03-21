Тренер сборной Сербии оценил удаление Гайича: «Судья убил матч!»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович недоволен судейством в товарищеском матче с Россией.

Сербы с 21-й минуты играли вдесятером – за фол последней надежды с поля удалили защитника ЦСКА Милана Гайича.

В итоге Россия победила со счетом 4:0.

Игру обслуживал турок Арда Кардешлер.

– Россия – отличная команда. Думаю, они использовали свое преимущество. Они 70 минут играли с преимуществом, так как решающим моментом матча была красная карточка.

Положительное вряд ли могу найти. До 20‑й минуты мы играли неплохо. Это была отличная тренировочная встреча для россиян, но не для нас.

– Согласны с красной карточкой?

– Нас по сути наказали дважды: и красная, и пенальти. Мне кажется, для матчей такого рода было достаточно желтой карточки. Жаль, что такое решение было принято.

Потому что это решение убило матч, и все, кто собрались на стадионе, увидели только российскую команду, сербской больше не было видно.

Мы готовимся к Евро. Хорошо, что мы проиграли сегодня, а не там. Надеюсь, в других матчах мы будем играть по‑другому.