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    • Тренер сборной Сербии оценил удаление Гайича: «Судья убил матч!»

    Тренер сборной Сербии оценил удаление Гайича: «Судья убил матч!»

    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович недоволен судейством в товарищеском матче с Россией.

    • Сербы с 21-й минуты играли вдесятером – за фол последней надежды с поля удалили защитника ЦСКА Милана Гайича.
    • В итоге Россия победила со счетом 4:0.
    • Игру обслуживал турок Арда Кардешлер.

    – Россия – отличная команда. Думаю, они использовали свое преимущество. Они 70 минут играли с преимуществом, так как решающим моментом матча была красная карточка.

    Положительное вряд ли могу найти. До 20‑й минуты мы играли неплохо. Это была отличная тренировочная встреча для россиян, но не для нас.

    – Согласны с красной карточкой?

    – Нас по сути наказали дважды: и красная, и пенальти. Мне кажется, для матчей такого рода было достаточно желтой карточки. Жаль, что такое решение было принято.

    Потому что это решение убило матч, и все, кто собрались на стадионе, увидели только российскую команду, сербской больше не было видно.

    Мы готовимся к Евро. Хорошо, что мы проиграли сегодня, а не там. Надеюсь, в других матчах мы будем играть по‑другому.

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    Источник: «Матч ТВ»

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