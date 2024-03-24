Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Карпин проанализировал удаление Гайича в матче Россия – Сербия

    Карпин проанализировал удаление Гайича в матче Россия – Сербия

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о решении судьи показать красную карточку защитнику сборной Сербии Милану Гайичу во время товарищеского матча в четверг.

    – Понимаете тех, кто на полном серьезе рассуждает о том, что Гайича удалять не стоило?

    – С одной стороны, понимаю. Матч-то товарищеский, так что лучше бы мы 90 минут играли в равных составах. Да, результат, наверное, был бы другим, зато гораздо больше получили бы информации.

    – А с другой стороны?

    – Всe в рамках правил! Согласно которым лишение явной возможности забить гол карается удалением и пенальти. Какие к турецкому арбитру претензии?

    Если бы дал желтую, а не красную, это была бы ошибка. Его могли бы наказать, ведь матч учитывается в рейтинге ФИФА.

    – В том-то и дело.

    – Вот когда в феврале на предсезонном турнире в Абу-Даби «Ростов» играл с «Шабаб Аль-Ахли», и Сергей Чебан выгнал с поля нашего защитника Сако, я этого решения не понял.

    Во-первых, там и не было удаления, судья ошибся. Во-вторых, обычный тренировочный матч, никакой грубости...

    – Кажется, мяч в руку попал?

    – Да. И вдруг красная! Зачем? Но между тренировочным матчем на сборах и товарищеским, который идет в зачет рейтинга ФИФА, – колоссальная разница!

    – Это понятно.

    – Ну и в-третьих – а если бы удаление было у сборной России, и мы проиграли бы 0:4, что тогда говорила бы наша футбольная общественность?

    – Что бы вы сказали своему игроку, если бы он, как Гайич, «привез» не только пенальти, но и удаление?

    – А что тут скажешь? Что не надо фолить в собственной штрафной? Уверен, Гайич сам все прекрасно понимает.

    Новости по теме
    «Берегите себя и близких»: жена Карпина выложила трогательные семейные фото
    Карпин раскрыл детали последнего разговора с Уткиным
    Карпин ответил, в чем спрогрессировал Захарян за полгода в «Сосьедаде» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+