Карпин проанализировал удаление Гайича в матче Россия – Сербия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о решении судьи показать красную карточку защитнику сборной Сербии Милану Гайичу во время товарищеского матча в четверг.

– Понимаете тех, кто на полном серьезе рассуждает о том, что Гайича удалять не стоило?

– С одной стороны, понимаю. Матч-то товарищеский, так что лучше бы мы 90 минут играли в равных составах. Да, результат, наверное, был бы другим, зато гораздо больше получили бы информации.

– А с другой стороны?

– Всe в рамках правил! Согласно которым лишение явной возможности забить гол карается удалением и пенальти. Какие к турецкому арбитру претензии?

Если бы дал желтую, а не красную, это была бы ошибка. Его могли бы наказать, ведь матч учитывается в рейтинге ФИФА.

– В том-то и дело.

– Вот когда в феврале на предсезонном турнире в Абу-Даби «Ростов» играл с «Шабаб Аль-Ахли», и Сергей Чебан выгнал с поля нашего защитника Сако, я этого решения не понял.

Во-первых, там и не было удаления, судья ошибся. Во-вторых, обычный тренировочный матч, никакой грубости...

– Кажется, мяч в руку попал?

– Да. И вдруг красная! Зачем? Но между тренировочным матчем на сборах и товарищеским, который идет в зачет рейтинга ФИФА, – колоссальная разница!

– Это понятно.

– Ну и в-третьих – а если бы удаление было у сборной России, и мы проиграли бы 0:4, что тогда говорила бы наша футбольная общественность?

– Что бы вы сказали своему игроку, если бы он, как Гайич, «привез» не только пенальти, но и удаление?

– А что тут скажешь? Что не надо фолить в собственной штрафной? Уверен, Гайич сам все прекрасно понимает.