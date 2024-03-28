Черданцев назвал вечную проблему игроков сборной России

Комментатор Георгий Черданцев поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Сербия (4:0).

«Больше впечатлил антураж, чем сам матч. Пришел полный стадион. Это нужно для общего настроения. Очень важно, что сборная живет и играет в надежде на возвращение к официальным международным матчам.

Понятно, что самый спорный эпизод в игре – удаление Гайича. Общее мнение – зачем его было удалять, было бы полезнее сыграть в равных составах. На самом деле действия турецкого арбитра говорят, что это не просто товарищеский матч. Это была официальная международная игра с международной бригадой арбитров. Не было ни единого сомнения, что это красная карточка. Арбитр поступил правильно и показал, что эта игра будет проходить по футбольным правилам, а не по правилам межсезонного турнира.

Конечно, в равных составах было бы интереснее смотреть игру, и сербы действовали очень дружелюбно, почти не фоля. Когда против наших футболистов не нарушают правила, они играют в красивый футбол. Все обратили внимание, какое количество передач было сделано пятками. Было видно, что наши футболисты выглядят раскрепощенно.

Но вечная проблема наших ребят – на чистых мячах они хороши, а в контактном футболе это все уходит. Наша проблема – в области психологии, играть в футбол мы умеем. Надо научиться играть под давлением – это следующий этап психологической работы. Хотелось бы это увидеть в матчах без права на ошибку.

Неудивительно, что Головин сейчас лучший футболист нашей страны. Во Франции он научился играть под постоянным давлением, поэтому и выделяется среди прочих. Матч с Сербией понравился зрителям, но, с точки зрения тренерского штаба, игра абсолютно неинформативная», – сказал Черданцев.