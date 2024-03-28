Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черданцев назвал вечную проблему игроков сборной России

28 марта 2024, 14:27
3

Комментатор Георгий Черданцев поделился впечатлениями от товарищеского матча Россия – Сербия (4:0).

«Больше впечатлил антураж, чем сам матч. Пришел полный стадион. Это нужно для общего настроения. Очень важно, что сборная живет и играет в надежде на возвращение к официальным международным матчам.

Понятно, что самый спорный эпизод в игре – удаление Гайича. Общее мнение – зачем его было удалять, было бы полезнее сыграть в равных составах. На самом деле действия турецкого арбитра говорят, что это не просто товарищеский матч. Это была официальная международная игра с международной бригадой арбитров. Не было ни единого сомнения, что это красная карточка. Арбитр поступил правильно и показал, что эта игра будет проходить по футбольным правилам, а не по правилам межсезонного турнира.

Конечно, в равных составах было бы интереснее смотреть игру, и сербы действовали очень дружелюбно, почти не фоля. Когда против наших футболистов не нарушают правила, они играют в красивый футбол. Все обратили внимание, какое количество передач было сделано пятками. Было видно, что наши футболисты выглядят раскрепощенно.

Но вечная проблема наших ребят – на чистых мячах они хороши, а в контактном футболе это все уходит. Наша проблема – в области психологии, играть в футбол мы умеем. Надо научиться играть под давлением – это следующий этап психологической работы. Хотелось бы это увидеть в матчах без права на ошибку.

Неудивительно, что Головин сейчас лучший футболист нашей страны. Во Франции он научился играть под постоянным давлением, поэтому и выделяется среди прочих. Матч с Сербией понравился зрителям, но, с точки зрения тренерского штаба, игра абсолютно неинформативная», – сказал Черданцев.

Еще по теме:
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Слуцкий резко отреагировал на второе увольнение за месяц 19
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3! 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия Россия
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1711627187
Хорошо как .. Как будто комент Вомбата прочитал . )
Ответить
Dob13
1711638599
Наши умеют в нужный момент собраться, как например с Англией, а потом расслабиться и потерять очки с Израилем
Ответить
ligge
1711641633
Пpoгнозы футбольных матчeй -> bets-info.ru
Ответить
Главные новости
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
2
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
5
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
2
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
4
Все новости
Все новости
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
2
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
4
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
8
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
15
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
19
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
1
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
3
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
7
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
27
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
2
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+