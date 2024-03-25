Черчесов оценил нынешний уровень сборной России

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал об уровне мастерства национальной команды в 2024 году.

В четверг россияне разгромили Сербию со счетом 4:0 в товарищеском матче.

При этом сербы полтора тайма провели вдесятером.

Матч Россия – Парагвай был отменен из-за теракта в «Крокусе».

– Сдаем ли мы на фоне лучших европейских сборных?

– Если сравнивать с Сербией, то они плюс‑минус рядом с нами. Но контрольный матч – это контрольный матч. Когда нет соревновательного фактора, когда нет давления, сложно оценить команду и каждого игрока.

Когда я до ЧМ‑2018 выбирал лучших соперников по контрольным матчам, знал, что не так просто будет выиграть. Зато в таких матчах мы игроков проверили, чтобы понимать, на что мы готовы.

В матче с Сербией футболисты представили страну, выиграли. У них всe в копилочку пойдет, на позитиве поедут в клубы.