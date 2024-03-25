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    Черчесов оценил нынешний уровень сборной России

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов порассуждал об уровне мастерства национальной команды в 2024 году.

    • В четверг россияне разгромили Сербию со счетом 4:0 в товарищеском матче.
    • При этом сербы полтора тайма провели вдесятером.
    • Матч Россия – Парагвай был отменен из-за теракта в «Крокусе».

    – Сдаем ли мы на фоне лучших европейских сборных?

    – Если сравнивать с Сербией, то они плюс‑минус рядом с нами. Но контрольный матч – это контрольный матч. Когда нет соревновательного фактора, когда нет давления, сложно оценить команду и каждого игрока.

    Когда я до ЧМ‑2018 выбирал лучших соперников по контрольным матчам, знал, что не так просто будет выиграть. Зато в таких матчах мы игроков проверили, чтобы понимать, на что мы готовы.

    В матче с Сербией футболисты представили страну, выиграли. У них всe в копилочку пойдет, на позитиве поедут в клубы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1711393722
    ...было бы странно, если б он дал другую, какую-то оценку...
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