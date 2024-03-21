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    Тренер Сербии охарактеризовал сборную России

    Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович отказался предполагать, как Россия выступила бы на Евро-2024.

    – Если бы Россия играла на Евро, такая команда, какую увидели сегодня, смогла бы добиться хорошего результата?

    – Россия не вышла, поэтому комментировать не буду. Мы прекрасно знаем, что сборная России – хорошая команда, а сегодняшняя победа значима для россиян, хоть эта игра не несла в себе какого‑то турнирного значения.

    Эта победа дает сборной России веру в себя. Они прекрасно смогли использовать преимущество в одного игрока, и нам сложно было действовать с ними в таком ритме.

    Также Стойкович высказался о перспективах в сербской сборной Милана Гайича. Защитник ЦСКА получил красную карточку на 21-й минуте во втором матче в составе национальной команды.

    – Как это удаление отразится на карьере Гайича в сборной Сербии?

    – Ему просто не повезло, что он сделал ошибку, которая повлияла на весь матч. Думаю, он не виноват здесь, на его месте так поступил бы любой другой игрок.

    Как я уже сказал, красная карточка в данной ситуации была излишним наказанием.

    У нас нет паники. Впереди товарищеский матч с Кипром, потом еще два июньских матча. У нас достаточно времени, чтобы сделать работу над ошибкам.

    Мне жаль, что мы не играли сегодня на равных, не 11 на 11.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.03.2024 23:46
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