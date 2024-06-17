Главный тренер сборной Сербии ответил на вопрос, заслуживала ли его команда поражение в матче с Англией

Наставник сборной Сербии Драган Стойкович поделился мыслями по поводу игры против сборной Англии (0:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Это был очень хороший матч, высокое качество от двух команд. Англия – очень хорошая, сильная команда, но мы сыграли очень смелую игру, показали тот стиль футбола, в который мы стремились играть. Нам удалось добиться того, чего мы хотели – контролировали мяч и заставили сборную Англии защищаться. Я горжусь тем, что мы не заслужили поражения, но мы собираемся продолжать», – высказал мнение Стойкович.