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    • Главный тренер сборной Сербии ответил на вопрос, заслуживала ли его команда поражение в матче с Англией

    Главный тренер сборной Сербии ответил на вопрос, заслуживала ли его команда поражение в матче с Англией

    Наставник сборной Сербии Драган Стойкович поделился мыслями по поводу игры против сборной Англии (0:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

    «Это был очень хороший матч, высокое качество от двух команд. Англия – очень хорошая, сильная команда, но мы сыграли очень смелую игру, показали тот стиль футбола, в который мы стремились играть. Нам удалось добиться того, чего мы хотели – контролировали мяч и заставили сборную Англии защищаться. Я горжусь тем, что мы не заслужили поражения, но мы собираемся продолжать», – высказал мнение Стойкович.

    • Сербия неудачно стартовала на Евро-2024, проиграв Англии Гарета Саутгейта. Англичане довольно быстро открыли счет. Ворота сербов поразил Джуд Беллингем. В оставшееся время Англия практически ничего не дала создать дружине Стойковича и уверенно довела дело до победы.
    • Отметим, что сербам противостояла самая дорогая команда турнира. Суммарная стоимость англичан превышает 1,5 миллиарда евро.
    • В следующем туре Сербия сразится со Словений, которая сумела отыграться в матче с Данией (1:1). По итогам первого тура Англия, имея в своем активе 3 очка, возглавляет квартет. На втором и третьем месте расположились Словения и Дания. В их копилке по одному турнирному баллу. Замыкает таблицу Сербия. У команды пока нет набранных очков.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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