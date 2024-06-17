Главный тренер сборной Сербии ответил на вопрос, заслуживала ли его команда поражение в матче с Англией

Наставник сборной Сербии Драган Стойкович поделился мыслями по поводу игры против сборной Англии (0:1) в рамках группового этапа Евро-2024.
«Это был очень хороший матч, высокое качество от двух команд. Англия – очень хорошая, сильная команда, но мы сыграли очень смелую игру, показали тот стиль футбола, в который мы стремились играть. Нам удалось добиться того, чего мы хотели – контролировали мяч и заставили сборную Англии защищаться. Я горжусь тем, что мы не заслужили поражения, но мы собираемся продолжать», – высказал мнение Стойкович.
- Сербия неудачно стартовала на Евро-2024, проиграв Англии Гарета Саутгейта. Англичане довольно быстро открыли счет. Ворота сербов поразил Джуд Беллингем. В оставшееся время Англия практически ничего не дала создать дружине Стойковича и уверенно довела дело до победы.
- Отметим, что сербам противостояла самая дорогая команда турнира. Суммарная стоимость англичан превышает 1,5 миллиарда евро.
- В следующем туре Сербия сразится со Словений, которая сумела отыграться в матче с Данией (1:1). По итогам первого тура Англия, имея в своем активе 3 очка, возглавляет квартет. На втором и третьем месте расположились Словения и Дания. В их копилке по одному турнирному баллу. Замыкает таблицу Сербия. У команды пока нет набранных очков.