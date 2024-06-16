Главный тренер Сербии: «Что будет, если мы откроем счет в матче с Англией? Скажу игрокам, чтобы забивали второй!»

Наставник сборной Сербии Драган Стойкович поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Англии в рамках первого тура группового этапа Евро-2024.

«Что будет, если Сербия откроет счет? Если мы забьем первыми, я скажу игрокам, чтобы забивали второй! Если без шуток, посмотрим, как будет развиваться игра. Когда вы выходите против Англии, нужно быть на высоте. Мы сделаем все, чтобы доставлять им проблемы и создавать моменты. На этом турнире важен каждый гол. Мы будем готовы к этому испытанию», – рассказал Стойкович.