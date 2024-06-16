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    • Главный тренер Сербии: «Что будет, если мы откроем счет в матче с Англией? Скажу игрокам, чтобы забивали второй!»

    Главный тренер Сербии: «Что будет, если мы откроем счет в матче с Англией? Скажу игрокам, чтобы забивали второй!»

    Наставник сборной Сербии Драган Стойкович поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Англии в рамках первого тура группового этапа Евро-2024.

    «Что будет, если Сербия откроет счет? Если мы забьем первыми, я скажу игрокам, чтобы забивали второй! Если без шуток, посмотрим, как будет развиваться игра. Когда вы выходите против Англии, нужно быть на высоте. Мы сделаем все, чтобы доставлять им проблемы и создавать моменты. На этом турнире важен каждый гол. Мы будем готовы к этому испытанию», – рассказал Стойкович.

    • Драган Стойкович руководит Сербией с 2021 года. У руля команды специалист провел 39 игр. В них он сумел одержать 22 победы. Также на счету тренера 7 ничьих и 10 поражений. Сегодня сербы встретятся с Англией Гарета Саутгейта. Англичане, обладающие самым дорогим составом, являются одними из главным фаворитов Евро.
    • Команды встречались всего один раз. В 2003 году между Англией и Сербией состоялся товарищеский матч, завершившийся победой англичан (2:1).
    • Также Сербии придется сыграть с Данией и Словений.
    • На предыдущем крупном турнире сербы выступили неудачно. Коллектив Стояковича финишировал на 4-й строчке в групповом раунде ЧМ-2022, набрав всего 1 очко.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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