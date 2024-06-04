Комитет по этике РФС наказал Безрукова, пошутившего про «денежки»

Сегодня состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором было рассмотрено высказывание полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова, сделанное после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

Комитет вынес следующее решение: «В связи с допущенными футболистом ФК «Рубин» г. Казань Русланом Безруковым нарушениями ст. ст. 8, 10, 15 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Руслану Безрукову санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и дисквалификации сроком на 3 месяца условно».