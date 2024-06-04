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    • Комитет по этике РФС наказал Безрукова, пошутившего про «денежки»

    Комитет по этике РФС наказал Безрукова, пошутившего про «денежки»

    Сегодня состоялось заседание комитета по этике РФС, на котором было рассмотрено высказывание полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова, сделанное после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

    Комитет вынес следующее решение: «В связи с допущенными футболистом ФК «Рубин» г. Казань Русланом Безруковым нарушениями ст. ст. 8, 10, 15 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 регламента РФС по этике применить к Руслану Безрукову санкции в виде штрафа в размере 100 000 рублей и дисквалификации сроком на 3 месяца условно».

    • После игры с «Зенитом» Безруков пошутил, что в команде ждут перевода «денежек» от «Краснодара».
    • Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что честность игры входит в число тем, про которые нельзя шутить, и обратился в комитет по этике с просьбой оценить слова Безрукова.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    04.06.2024 13:23
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1717497880
    Вот, если бы 100 000 тысяч условно, а 3 месяца дисквалификации, то это было бы наказание.
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    BRO_football
    1717498284
    Идиотам в РФС лишь бы ухватиться за какую-нибудь возможность содрать с кого-нибудь денег.
    Ответить
    bset
    1717498527
    Ну и бред. Просто шутка
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717500670
    Рисанулись, Бах отметит
    Ответить
    anatolich72
    1717502999
    Дуркуют черти!
    Ответить
    Александр.Т.
    1717504628
    разогнать нафиг этот комитет
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717508144
    Из пальца высосали тему для создания видимости,что они что-то делают.А по факту-бездельники,сосущие бюджет
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    The only one
    1717516945
    Шутить могут только они и вышестоячие инстанции
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