Генсек РФС перечислил запретные для шуток темы

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с шуткой полузащитника Руслана Безрукова после матча перенесенного 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0). Хавбек с улыбкой сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

– Дело по Безрукову открыто в том числе и для того, чтобы это не переросло в какую-то серьезную историю, когда клубы будут стимулировать друг друга?

– Не только. Это очень серьезные вещи, про которые нельзя шутить. Это прямо запрещено нашими регламентами и регламентами международных федераций. Мы все за честный футбол.

Я прекрасно понимаю, что игрок молодой, веселый. Уже прочитал, что его зовут на телевидение, предлагают контракты в юмористических передачах. Но нельзя шутить, например, про религию, про ценность человеческой жизни и про честность игры.

Это неудачная шутка. Возможно, она подходит для посиделок двух друзей за обеденным столом. Но он все-таки находился в прямом эфире федерального канала.