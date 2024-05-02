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    Генсек РФС перечислил запретные для шуток темы

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с шуткой полузащитника Руслана Безрукова после матча перенесенного 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0). Хавбек с улыбкой сказал: «Краснодар», ждем на карту денежки».

    – Дело по Безрукову открыто в том числе и для того, чтобы это не переросло в какую-то серьезную историю, когда клубы будут стимулировать друг друга?

    – Не только. Это очень серьезные вещи, про которые нельзя шутить. Это прямо запрещено нашими регламентами и регламентами международных федераций. Мы все за честный футбол.

    Я прекрасно понимаю, что игрок молодой, веселый. Уже прочитал, что его зовут на телевидение, предлагают контракты в юмористических передачах. Но нельзя шутить, например, про религию, про ценность человеческой жизни и про честность игры.

    Это неудачная шутка. Возможно, она подходит для посиделок двух друзей за обеденным столом. Но он все-таки находился в прямом эфире федерального канала.

    • Митрофанов попросил комитет по этике дать оценку словам футболиста.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками после 26 матчей и опережает «Краснодар», набравший столько же баллов, по дополнительным показателям.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии (11)
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    Мордаванин
    1714640539
    б..ляяя....
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    NewLife
    1714641043
    Митрофанушка, ты, наверное, шутишь, что нельзя шутить. Опять тебя надо ткнуть твоим ублюдочным носом в конституцию, закон запрещающий цензуру. Вали в Зимбабве, там тебя поймут.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1714641162
    Безрукова проверяют, а когда будут на полиграфе опрошены все чиновники , включая Дюкова и Митрофанова, и судьи РФС на предмет договорняков в российском футболе?
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    Январь 59
    1714641551
    Какие же честные и неподкупные бывают чиновники, когда говорят про простых людей. А себя не пробовали проверить на конституционность ваших доходов? Или это совсем другое?
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    Александр-Каратеев-yandex
    1714642240
    Интересно, а жест Медведева про половое сношение, если бы он был обращение не к Спартаку, а к митрофанову- так можно шутить?
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    ivany4
    1714642989
    Митрофанов борец за честный футбол. Мем дня.)) А если серьезно, то сомневаюсь я, что в регламенте есть пункт "про шутки футболистов".
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    VPERDIV SPARTAK
    1714644071
    Критиковать нельзя,шутить нельзя ))
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    ...уефан
    1714644228
    ...такое впечатление, что все эти футбольные функционеры, психически - не совсем здоровые люди. Попросту говоря, совсем ох"евшие от безнаказанности и дармовых денег, чинуши...
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    JTherry
    1714647815
    Митрофанов намекает, что "стимулировать" другую команду допускается "без шума и пыли" в СМИ и только одной команде РПЛ и она - с берегов Невы...)
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    MazaiNN
    1714649564
    И не ..уй улыбаться.
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