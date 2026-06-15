«За наших друзей»: Безруков раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2026

Футболист «Рубина» Руслан Безруков рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2026.
«Болею за наших друзей – Узбекистан. Там наши ребята играют: Рустам Ашурматов, Умарали Рахмоналиев. У них сейчас сильное поколение.
Надеюсь, они будут темной лошадкой турнира. Но все-таки, самые интересные матчи начнутся в плей-офф, тогда буду пристально следить», – сказал Безруков.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго.
- Это дебютный чемпионат мира для команды Фабио Каннаваро.
Источник: «БИЗНЕС Online»