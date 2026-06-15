«За наших друзей»: Безруков раскрыл, за кого болеет на ЧМ-2026

Футболист «Рубина» Руслан Безруков рассказал, за кого болеет на чемпионате мира-2026.

«Болею за наших друзей – Узбекистан. Там наши ребята играют: Рустам Ашурматов, Умарали Рахмоналиев. У них сейчас сильное поколение.

Надеюсь, они будут темной лошадкой турнира. Но все-таки, самые интересные матчи начнутся в плей-офф, тогда буду пристально следить», – сказал Безруков.