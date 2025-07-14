«Рубин» продлил контракты с 4 игроками

«Рубин» подписал новые соглашения с защитниками Игором Вуячичем и Егором Тесленко, полузащитниками Русланом Безруковым и Маратом Апшацевым.

Контракт с Апшацевым рассчитан до 2028 года, с остальными футболистами – до 2029-го.

30-летний Вуячич в сезоне-2024/25 сыграл за казанцев в 35 встречах.

24-летний Апшацев в минувшем сезоне провел за клуб 13 матчей.

На счету 23-летнего Безрукова в прошлом сезоне 33 игры, 3 гола и 3 передачи.