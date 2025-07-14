«Рубин» продлил контракты с 4 игроками

«Рубин» подписал новые соглашения с защитниками Игором Вуячичем и Егором Тесленко, полузащитниками Русланом Безруковым и Маратом Апшацевым.
Контракт с Апшацевым рассчитан до 2028 года, с остальными футболистами – до 2029-го.
- 30-летний Вуячич в сезоне-2024/25 сыграл за казанцев в 35 встречах.
- 24-летний Апшацев в минувшем сезоне провел за клуб 13 матчей.
- На счету 23-летнего Безрукова в прошлом сезоне 33 игры, 3 гола и 3 передачи.
- Наконец, 24-летний Тесленко провел за «Рубин» в сезоне-2024/25 33 поединка, отметился 3 забитыми мячами и 2 ассистами.
Источник: телеграм-канал ФК «Рубин»