Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова про деньги от «Краснодара»

Генеральная прокуратура России откликнулась на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова.
Ранее парламентарий инициировал разбирательство в отношении футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.
- В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
- После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
- Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
«В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурорам Республики Татарстан и города Москвы для рассмотрения, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас о результатах.
Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации», – говорится в ответе первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина депутату Новичкову.