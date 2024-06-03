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    • Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова про деньги от «Краснодара»

    Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова про деньги от «Краснодара»

    Генеральная прокуратура России откликнулась на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова.

    Ранее парламентарий инициировал разбирательство в отношении футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».

    «В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурорам Республики Татарстан и города Москвы для рассмотрения, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас о результатах.

    Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации», – говорится в ответе первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина депутату Новичкову.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.06.2024 20:55
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    Комментарии (27)
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    ScarlettOgusania
    1717439492
    простая невинная шутка довела до прокуратуры, ещё и заставят Безрукова каяться и извиняться перед бом.жами
    Ответить
    ...уефан
    1717439811
    ...смотрите, не выйдете на тех, на кого вам выходить никак нельзя!)...
    Ответить
    biber.ru
    1717439866
    Маразм крепчал.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1717440084
    Бл* генпрокуратура всех мошенников, бандитов и другую нечисть переловила, дел больше не осталось, шутками занялись.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1717443531
    „Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Но я не уверен насчет первого.“ — Альберт Эйнштейн
    Ответить
    Suvorov71
    1717443813
    А что делать рассея, куда не глянь одна дрянь
    Ответить
    Инокентий
    1717444216
    Вот так вот! Вот она вся правда!!!
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1717446307
    Из одной мухи сделали восемнадцать слонов, ох**ли! (((
    Ответить
    anatolich72
    1717448533
    Им заняться нечем что ли, дебилизм.
    Ответить
    The only one
    1717448747
    маразм крепчает...
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