Генпрокуратура начала проверку слов Безрукова про деньги от «Краснодара»

Генеральная прокуратура России откликнулась на обращение депутата Госдумы Николая Новичкова.

Ранее парламентарий инициировал разбирательство в отношении футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».

«В целях оперативного разрешения затронутых вопросов обращение направлено прокурорам Республики Татарстан и города Москвы для рассмотрения, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования Вас о результатах.

Исполнение поручений контролируется Генеральной прокуратурой Российской Федерации», – говорится в ответе первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина депутату Новичкову.