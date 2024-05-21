Депутат Госдумы обратился к генпрокурору из-за шутки Безрукова про деньги от «Краснодара»

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении футболиста «Рубина» Руслана Безрукова.

В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».

«Высказывание имеет достаточные признаки коррупционной составляющей и является основанием для проведения самого тщательного расследования в рамках прокурорского надзора.

Подобные слова крайне недопустимы в эфире федеральных телевизионных каналов и формируют нездоровую атмосферу вокруг отечественного спорта.

Современный российский футбольный клуб – это не только игроки и тренеры, но и самое широкое сообщество болельщиков, экспертов, зрителей, любителей спорта.

В рамках данного сообщества громадное значение имеет патриотическое воспитание детей и молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни среди самых широких слоев общества.

В этой части высказывания гражданина Безрукова имеют, без преувеличения, общественно-разрушительный характер», – написал Новичков в письме генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.