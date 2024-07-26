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  • Игрок «Рубина» отреагировал на критику Бузовой в свой адрес

Игрок «Рубина» отреагировал на критику Бузовой в свой адрес

26 июля 2024, 14:27
8

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал высказывания знаменитостей в свой адрес за шутку про «денежки» после матча перенесенного 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) в прошлом сезоне.

– Комики ТНТ, экстрасенсы, Эвелина Бледанс – чем ты объяснишь эту кампанию?

– Помню, открываю видео и вижу, что Харламов шутит про меня. Ну интересно, думаю. Я даже не понял, что это какие-то нападки. До определенного момента думал: просто подшучивают, невозможно на полном серьезе это говорить. Но после таких резких высказываний – ну представь, Бузова тебя чушпаном называет – задумаешься о том, что это не просто так.

– Не просто так, а зачем?

– Кому-то, видимо, не понравилось то, что я сказал.

– И этот кто-то устроил кампанию травли?

– Наверное.

– Думаешь, эти комики хотя бы знают, кто такой футболист Безруков?

– Теперь узнали!

– Для меня самый шокирующий спикер – победитель 4-го сезона «Битвы экстрасенсов». Кто для тебя?

– Тоже экстрасенс. Когда он советует что-то, стоит обратить внимание: может, что-то знает? Ну и Бузова, которая поучаствовала в стольких сомнительных историях, мне говорит следить за языком. Как это вот? И то не задело, а я посмеялся. Как и с большинства комментариев.

  • После игры с «Зенитом» Безруков пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
  • Хавбека оштрафовали на 100 000 рублей и условно дисквалифицировали сроком на 3 месяца.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Безруков Руслан
Комментарии (8)
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алдан2014
1721995791
Это та самая Бузова,из ансамбля Поющие трусы?
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...короче
1721996930
...забей ты на всех их! Все-нормальные и шутку твою нормально восприняли...
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GreyDM
1721997358
Она надеялась, на такую же реакцию,как у неё самой была на шутку Губера про коньячок, во время одного из эфиров на ЧМ-2018. Она ж там истерику в прямом эфире устроила, дура психованная.
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Krics
1722000427
Бузова это кто,старая бабка,которая пытается поймать хайп?ихмо."О времена,о нравы"
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ВАХА ZOV
1722062002
Бузова , а кто это ? Пусть идёт силиконовые сиськи рекламирует.
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