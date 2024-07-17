Генсек РФС прокомментировал наказание Безрукова за шутку о «денежках»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о наказании полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за высказывание, сделанное игроком после матча 21-го тура прошлого сезона РПЛ с «Зенитом» (2:0).

Футболист пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова.

– Довольны тем, как завершилось рассмотрение «дела Безрукова» комитетом по этике РФС?

– Я не могу быть доволен или нет. Есть принятая практика международных организаций. И, несмотря на шуточный характер каких-то высказываний, повторюсь: можно много о чем пошутить. Но, на мой взгляд, была дана достаточно взвешенная оценка.

Игроку указали на недопустимость подобного поведения, при этом не последовало каких-то тяжелых санкций, которые бы влияли на карьеру футболиста и возможность клуба его использовать в соревнованиях. Фактически Безрукова предупредили о недопустимости таких действий.

– Не боитесь, что этим делом вы открыли ящик Пандоры, за которым последовало заявление депутата Госдумы РФ в генпрокуратуру РФ с просьбой проверить слова Безрукова?

– Истории подобных параллельных инициаций находятся за пределами ведения РФС. Я могу лишь сказать, что наша система, в том числе дисциплинарных санкций, является более широкой, нежели система, утвержденная законами страны.

На основании запроса депутата нас приглашали в Генпрокуратуру и задавали в том числе вопросы, какие санкции были применены РФС к игроку. И они более суровые, чем можно применить к нему по нашему Административному и даже Уголовному кодексу. Наших коллег из правоохранительных органов тоже удивляет, что корпорация внутри себя придерживается более жестких требований.

– Соответственно, если для них денежный штраф и условная дисквалификация Безрукова – более жесткие санкции, тюрьма ему не грозит по итогам проверки Генпрокуратурой?

– Вообще не уровень моей компетенции, но мне кажется, об этом здесь точно не может идти речи.

– Вам не кажется странным, что после вашего заявления в комитет по этике о проверке слов Безрукова, в некоторых медиа пошла масштабная волна осуждающих его поведение комментариев со стороны медийных лиц (экстрасенсы, стендап-комики, деятели культуры), ранее никогда вообще не высказывавшихся о футболе?

– Я подробно это не отслеживал. Но считаю, что из всех этих событий ни одной из сторон не нужно делать какую-то шумиху и создавать излишний ажиотаж.