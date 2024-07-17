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  • Генсек РФС прокомментировал наказание Безрукова за шутку о «денежках»

Генсек РФС прокомментировал наказание Безрукова за шутку о «денежках»

17 июля 2024, 12:50
7

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о наказании полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за высказывание, сделанное игроком после матча 21-го тура прошлого сезона РПЛ с «Зенитом» (2:0).

Футболист пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Генпрокуратура РФ начала проверку слов Безрукова после обращения депутата Николая Новичкова.

– Довольны тем, как завершилось рассмотрение «дела Безрукова» комитетом по этике РФС?

Я не могу быть доволен или нет. Есть принятая практика международных организаций. И, несмотря на шуточный характер каких-то высказываний, повторюсь: можно много о чем пошутить. Но, на мой взгляд, была дана достаточно взвешенная оценка.

Игроку указали на недопустимость подобного поведения, при этом не последовало каких-то тяжелых санкций, которые бы влияли на карьеру футболиста и возможность клуба его использовать в соревнованиях. Фактически Безрукова предупредили о недопустимости таких действий.

– Не боитесь, что этим делом вы открыли ящик Пандоры, за которым последовало заявление депутата Госдумы РФ в генпрокуратуру РФ с просьбой проверить слова Безрукова?

– Истории подобных параллельных инициаций находятся за пределами ведения РФС. Я могу лишь сказать, что наша система, в том числе дисциплинарных санкций, является более широкой, нежели система, утвержденная законами страны.

На основании запроса депутата нас приглашали в Генпрокуратуру и задавали в том числе вопросы, какие санкции были применены РФС к игроку. И они более суровые, чем можно применить к нему по нашему Административному и даже Уголовному кодексу. Наших коллег из правоохранительных органов тоже удивляет, что корпорация внутри себя придерживается более жестких требований.

– Соответственно, если для них денежный штраф и условная дисквалификация Безрукова – более жесткие санкции, тюрьма ему не грозит по итогам проверки Генпрокуратурой?

– Вообще не уровень моей компетенции, но мне кажется, об этом здесь точно не может идти речи.

– Вам не кажется странным, что после вашего заявления в комитет по этике о проверке слов Безрукова, в некоторых медиа пошла масштабная волна осуждающих его поведение комментариев со стороны медийных лиц (экстрасенсы, стендап-комики, деятели культуры), ранее никогда вообще не высказывавшихся о футболе?

– Я подробно это не отслеживал. Но считаю, что из всех этих событий ни одной из сторон не нужно делать какую-то шумиху и создавать излишний ажиотаж.

  • После высказывания Безрукова Митрофанов сказал, что честность игры входит в число тем, про которые нельзя шутить, и обратился в комитет по этике с просьбой оценить слова игрока.
  • Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Рубин Безруков Руслан Митрофанов Максим
Комментарии (7)
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...короче
1721213165
...каждая шутка должна пройти предварительную цензуру, оценена компетентной комиссией и только тогда, после единогласной рекомендации, может быть допущена к вещанию в прямом эфире...
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Красногвардейчик
1721214951
Мне вот только интересно, почему мы не слышали возмущения того же Митрофанова, по поводу высказывания Песьякова после последнего тура?))
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DOCTOR PENALTY
1721215185
Сначала десятилетиями вбивали в мозг что мы должны быть потребителями и думать только о деньгах, что всё нужно измерять деньгами, а теперь пытаются затыкать рот. Безруков - это продукт порочной среды, все его ровесники такие же. ((( ***
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Cleaner
1721217398
Генсеком Леонид Ильич был!!! А Максим Митрофанов сошка мелкая у больших рулевых...(((
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Ziklop
1721230590
депутаты готовы всех шутников объявить главными виновными! изобразить видимость работы.
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andr45
1721236458
А реклама ЛГБТ, мужеложества, совершать сексуальные акции против соперников в общественном месте, льющиеся из уст Генерального директора Clube de futebol «Zenitе» МЕДВЕДЕВА, разве не являются нарушением российского законодательства?
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