Российский футболист: «Желание на 2025-й год – «Золотой мяч». Не знаю, в чем Родри лучше меня»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков подвел итоги 2024 года и рассказал об ожиданиях от 2025 года.

– 2024 год лично для меня – «соу-соу» [так себе]. Хотелось бы большего – побольше игрового времени, забивать голы, в том числе через себя, отдавать голевые передачи. Но не получилось.

– В конце прошлого года ты сказал, что в этом мечтаешь получить «Золотой мяч». Что пошло не так?

– Не знаю, потому что этот Родри выиграл. Не знаю, в чeм он лучше (смеeтся).

Может, потому что соцсети не ведeт? Возможно, мне тоже надо отовсюду удалиться.

– Желание на 2025-й?

– Всe то же – «Золотой мяч» (смеeтся).