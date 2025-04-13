В РПЛ обнаружили Роберто Карлоса «русского разлива»

Агент, юрист Антон Смирнов похвалил «Рубин» за выступление в сезоне РПЛ.

«Я много критиковал Рашида Рахимова. Мне многое рассказывали о том, как по-хамски он себя ведeт с футболистами.

Но нельзя не признать, что для меня в этом сезоне как команда «Рубин» – одно из открытий. Играет качественно и с характером. А из футболистов, безусловно, открытие Руслан Безруков. Это же Роберто Карлос русского разлива», – написал Смирнов.