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В РПЛ обнаружили Роберто Карлоса «русского разлива»

Сегодня, 13:58
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Агент, юрист Антон Смирнов похвалил «Рубин» за выступление в сезоне РПЛ.

«Я много критиковал Рашида Рахимова. Мне многое рассказывали о том, как по-хамски он себя ведeт с футболистами.

Но нельзя не признать, что для меня в этом сезоне как команда «Рубин» – одно из открытий. Играет качественно и с характером. А из футболистов, безусловно, открытие Руслан Безруков. Это же Роберто Карлос русского разлива», – написал Смирнов.

  • «Рубин» идет в РПЛ 7-м.
  • Накануне казанцы победили «Локомотив» (1:0).
  • 23-летний Безруков стоит 900 тысяч евро.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Рубин Карлос Роберто Безруков Руслан
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Комментарии (1)
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Спартач80
1744547209
Походу соглашение с ним подписал - пиарит ...
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