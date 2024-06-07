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    • В РФС объяснили наказание Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»

    В РФС объяснили наказание Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Его слова проверяет Генпрокуратура РФ по запросу депутата Госдумы Николая Новичкова.
    • Комитет по этике РФС наказал игрока «Рубина» штрафом в размере 100 тысяч рублей и условной дисквалификацией на 3 месяца.

    – Слишком большой резонанс в России вызвало рассмотрение дела Руслана Безрукова, пошутившего после победы «Рубина» над «Зенитом» о желании получить дополнительные призовые от конкурентов чемпиона. Даже из Госдумы поступил запрос в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела. Неужели слова молодого футболиста заслуживали такого внимания, а дополнительное премирование за достигнутый результат может служить поводом для преследования?

    – Напомню, что ФИФА и УЕФА постоянно подчеркивают нулевую толерантность к финансовому влиянию на результат футбольной игры. Это касается и влияния третьей стороны.

    Даже в CAS поступали подобные обращения в случае так называемого «положительного стимулирования». Оценку слов Безрукова с нашей стороны дал комитет по этике после проведения ряда экспертиз.

    Со стороны руководства федерации никакого давления на комитет по этике не оказывалось. Комментировать действия уважаемых депутатов Госдумы не могу.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    07.06.2024 18:18
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    Комментарии (16)
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    Номэд
    1717775772
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов направил в комитет по этике заявление с просьбой дать правовую оценку поступку футболиста» Этот вшивый экс-бо.мж и начал всё дело теперь лепит тут что-то про резонанс. Бзденит - ПОЗОР Российского футбола.
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    лёвчик
    1717776005
    Нашли кому дать коментировать решение ,Вы в своем уме это ж бубль гум то-есть ГАЗПРОМ Большие буквы вы понемаете не из-за уважения к этому ******** из ****
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    лёвчик
    1717776071
    а чем вам не понравилось слово **** А
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    лёвчик
    1717776303
    ЧЕЛОВЕК БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА СОКРАЩЕННО **** И почему вы баните это тоже Газпром
    Ответить
    лёвчик
    1717776335
    совсем ******
    Ответить
    лёвчик
    1717776380
    зенит позор российскому футболу
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    лёвчик
    1717776431
    слава богу написали но все равно они *****
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717778601
    Проеврить всех судей и чиновников РФС на полиграфе на предмет договорняков
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    subbotaspartak
    1717778732
    Шутить нельзя казнить
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    BRO_football
    1717788315
    Ну так не было никакого финансового результата на игру! Кроме слов должно быть ещё что-то. Пусть прокуратура доказывает.
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