В РФС объяснили наказание Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым.

В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Его слова проверяет Генпрокуратура РФ по запросу депутата Госдумы Николая Новичкова.

Комитет по этике РФС наказал игрока «Рубина» штрафом в размере 100 тысяч рублей и условной дисквалификацией на 3 месяца.

– Слишком большой резонанс в России вызвало рассмотрение дела Руслана Безрукова, пошутившего после победы «Рубина» над «Зенитом» о желании получить дополнительные призовые от конкурентов чемпиона. Даже из Госдумы поступил запрос в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела. Неужели слова молодого футболиста заслуживали такого внимания, а дополнительное премирование за достигнутый результат может служить поводом для преследования?

– Напомню, что ФИФА и УЕФА постоянно подчеркивают нулевую толерантность к финансовому влиянию на результат футбольной игры. Это касается и влияния третьей стороны.

Даже в CAS поступали подобные обращения в случае так называемого «положительного стимулирования». Оценку слов Безрукова с нашей стороны дал комитет по этике после проведения ряда экспертиз.

Со стороны руководства федерации никакого давления на комитет по этике не оказывалось. Комментировать действия уважаемых депутатов Госдумы не могу.