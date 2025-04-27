РПЛ. Дубль Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (2:1), забившим первый гол за 10 матчей

«Рубин» выиграл у «Факела» со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура РПЛ.

Гости открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Андрея Ивлева. Для «Факела» это первый гол в РПЛ с 24 ноября прошлого года. Безголевая серия команды составила 9 полных матчей и прервалась на 10-м.

В конце первого тайма защитник «Факела» Макс Дзиов столкнулся с игроком обороны «Рубина» Ильей Рожковым. Нога Дзиова согнулась в неестественном положении и его увезли на электромобиле. Рожков также был заменен, вместо него вышел Руслан Безруков.

На 45+9-й минуте за грубый фол на Безрукове с поля был удален хавбек гостей Никита Моцпан.

Во втором тайме «Рубин» смог довести дело до волевой победы. Безруков забил голы с передач Олега Иванова на 56-й и 89-й минутах.

Казанцы вышли на 7-е место в РПЛ с 39 очками после 26 туров.

«Факел» замыкает турнирную таблицу на 16-м месте с 15 очками. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 8 очков.

Безвыигрышная серия воронежцев составляет 15 игр.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Рубин (Казань) – Факел (Воронеж) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ивлев, 22; 1:1 – Безруков, 56; 2:1 – Безруков, 89.

Удаление: нет – Моцпан, 45+9.

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