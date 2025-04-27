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  • РПЛ. Дубль Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (2:1), забившим первый гол за 10 матчей

РПЛ. Дубль Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (2:1), забившим первый гол за 10 матчей

Сегодня, 21:04
11

«Рубин» выиграл у «Факела» со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура РПЛ.

Гости открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Андрея Ивлева. Для «Факела» это первый гол в РПЛ с 24 ноября прошлого года. Безголевая серия команды составила 9 полных матчей и прервалась на 10-м.

В конце первого тайма защитник «Факела» Макс Дзиов столкнулся с игроком обороны «Рубина» Ильей Рожковым. Нога Дзиова согнулась в неестественном положении и его увезли на электромобиле. Рожков также был заменен, вместо него вышел Руслан Безруков.

На 45+9-й минуте за грубый фол на Безрукове с поля был удален хавбек гостей Никита Моцпан.

Во втором тайме «Рубин» смог довести дело до волевой победы. Безруков забил голы с передач Олега Иванова на 56-й и 89-й минутах.

Казанцы вышли на 7-е место в РПЛ с 39 очками после 26 туров.

«Факел» замыкает турнирную таблицу на 16-м месте с 15 очками. Команда отстает от зоны стыковых матчей на 8 очков.

Безвыигрышная серия воронежцев составляет 15 игр.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Рубин (Казань) – Факел (Воронеж) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ивлев, 22; 1:1 – Безруков, 56; 2:1 – Безруков, 89.

Удаление: нет – Моцпан, 45+9.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Рубин Безруков Руслан
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Комментарии (11)
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fakeid
1745777126
ужасно рад за воронежских гнидов. пусть и неофициально - но они уже точно в фнл, 8 очков у ахмета им не отыграть, при том, что их будут тянуть в последних турах. итак: ФАКЕЛ — ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА! дохрюкались падлы. визжите ещё, но лигой ниже. гы-гы!
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fakeid
1745777232
безруков всё ещё ждёт денежек на карту, сегодня даже заслужил)
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fakeid
1745777533
жалко только игрока факела, который сломал ногу в этом матче. клуб отправляется в фнл - и летом хер кто из рпл купит данного футболиста, который только к зиме восстановится (в лучшем случае).
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andrei-sarap-yandex
1745777805
гори гори ярко ярко ФАКЕЛ в аду ФНЛ....самый мерзкий клуб на подсосе у ЛУКОЙЛЛ ...клуб не может работать с фанатами...самое место возле АМКАРа ПЕРМЬ
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СильныйМозг
1745777841
Воронежские петухи получили по заслугам! :)))) это вам за год защеканского настроения!
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fakeid
1745778256
насколько я помню, когда был аттракцион невиданной щедрости, и за счёт государства многим клубам бесплатно строили арены перед ЧМ, должны были построить в миллионнике-воронеже - но в итоге арена уехала в саранскую деревню. не знаю, почему, но очень хорошо вышло! лучше пусть пустует в саранске, чем принимает на трибунах этих даунов-позорников!
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Спартач80
1745779306
факейдка сегодня сама призналась хохлоботу, что не явилась по повестке, из военкомата. Она считает, что её всё равно не возьмут, ибо там геев не берут .
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