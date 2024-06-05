Реакция Карпина на наказание Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым.

В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Его слова проверяет Генпрокуратура РФ по запросу депутата Госдумы Николая Новичкова.

Комитет по этике РФС наказал игрока «Рубина» штрафом в размере 100 тысяч рублей и условной дисквалификацией на 3 месяца.

– Тут обсуждать нечего. Бред сумасшедшего.

– В вашей игровой карьере были примеры стимулирования от третьих лиц?

– В Испании было. По-моему, в сезоне-1994/95 вышли на игрока «Реал Сосьедад». Наш капитан сказал перед игрой, в которой нам уже было ничего не нужно: «Выиграем – привезут премиальные».

Мы сыграли вничью.Тогда все об этом говорили, в Marca выходили заголовки «Эпоха чемоданчиков».