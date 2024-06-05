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    • Реакция Карпина на наказание Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»

    Реакция Карпина на наказание Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Его слова проверяет Генпрокуратура РФ по запросу депутата Госдумы Николая Новичкова.
    • Комитет по этике РФС наказал игрока «Рубина» штрафом в размере 100 тысяч рублей и условной дисквалификацией на 3 месяца.

    – Тут обсуждать нечего. Бред сумасшедшего.

    – В вашей игровой карьере были примеры стимулирования от третьих лиц?

    – В Испании было. По-моему, в сезоне-1994/95 вышли на игрока «Реал Сосьедад». Наш капитан сказал перед игрой, в которой нам уже было ничего не нужно: «Выиграем – привезут премиальные».

    Мы сыграли вничью.Тогда все об этом говорили, в Marca выходили заголовки «Эпоха чемоданчиков».

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.06.2024 21:56
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1717614862
    ...да-да, там за бугром это было, а здесь перед бугром и не слыхивали даже. Как на духу...
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    VPERDIV SPARTAK
    1717615010
    Бред так бред!
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    evgevg13
    1717646071
    У нас все более менее "начальники" выпускники полаты номер 6. Чему тут удивляться...
    Ответить
    alll-333
    1717647147
    Перчиком в очке горит у чиновников хорошая игра независимого клуба. Это по нашему: непорядок, надо развалить
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    subbotaspartak
    1717650167
    Камеди клаб всем пожизненно
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    The only one
    1717654244
    Могу только повторить- Бред сумасшедшего
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    Исмо
    1717673978
    Валерий Георгиевич, молодец!
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