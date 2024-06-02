Безруков прокомментировал скандал вокруг своей шутки

Футболист «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал резонанс вокруг своей шутки после весеннего матча с «Зенитом».

«Буду ли присутствовать на заседании комитета по этике 4 июня? Да, конечно. Буду объяснять свою позицию. Много комментариев в мою поддержку? Да, я бы хотел поблагодарить всех людей, которые мне пишут. Мне очень много написало людей в запрещенной социальной сети. Я очень благодарен этим людям, потому что сначала не понимал, что это может вызвать какой-то резонанс, но когда уже вызвало, честно говоря, начал опасаться и переживать.

Благодаря людям, которые поддерживали, писали теплые слова, получалось справляться с этим давлением. Сейчас я отпустил ситуацию. Хотелось бы сказать спасибо людям, которые поддерживали», – сказал Безруков.