Безруков прокомментировал скандал вокруг своей шутки

Футболист «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал резонанс вокруг своей шутки после весеннего матча с «Зенитом».
«Буду ли присутствовать на заседании комитета по этике 4 июня? Да, конечно. Буду объяснять свою позицию. Много комментариев в мою поддержку? Да, я бы хотел поблагодарить всех людей, которые мне пишут. Мне очень много написало людей в запрещенной социальной сети. Я очень благодарен этим людям, потому что сначала не понимал, что это может вызвать какой-то резонанс, но когда уже вызвало, честно говоря, начал опасаться и переживать.
Благодаря людям, которые поддерживали, писали теплые слова, получалось справляться с этим давлением. Сейчас я отпустил ситуацию. Хотелось бы сказать спасибо людям, которые поддерживали», – сказал Безруков.
- В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
- После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
- Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
- Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.
- Минувший сезон был дебютным для Безрукова в РПЛ.