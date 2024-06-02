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    Безруков прокомментировал скандал вокруг своей шутки

    Футболист «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал резонанс вокруг своей шутки после весеннего матча с «Зенитом».

    «Буду ли присутствовать на заседании комитета по этике 4 июня? Да, конечно. Буду объяснять свою позицию. Много комментариев в мою поддержку? Да, я бы хотел поблагодарить всех людей, которые мне пишут. Мне очень много написало людей в запрещенной социальной сети. Я очень благодарен этим людям, потому что сначала не понимал, что это может вызвать какой-то резонанс, но когда уже вызвало, честно говоря, начал опасаться и переживать.

    Благодаря людям, которые поддерживали, писали теплые слова, получалось справляться с этим давлением. Сейчас я отпустил ситуацию. Хотелось бы сказать спасибо людям, которые поддерживали», – сказал Безруков.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
    • Депутат Госдумы Николай Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.
    • Минувший сезон был дебютным для Безрукова в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.06.2024 19:23
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    Комментарии (3)
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    qwertyйцукен
    1717347091
    За шутку -на кичу.Маразм в Расее крепчает.
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