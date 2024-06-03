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    • Депутат объяснил, зачем привлек Генпрокуратуру к проверке шутки Безрукова про деньги от «Краснодара»

    Депутат объяснил, зачем привлек Генпрокуратуру к проверке шутки Безрукова про деньги от «Краснодара»

    Депутат Госдумы России Николай Новичков аргументировал свои действия в деле Руслана Безрукова.

    • В апреле «Рубин» на выезде победил «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
    • Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.
    • Генпрокуратура начала проверку высказывания полузащитника казанцев.

    «Сегодня российский профессиональный спорт просматривается буквально под микроскопом, МОК ищет любые поводы чтобы обвинить нашу страну.

    Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике.

    В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов», – объснил Новичков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    03.06.2024 23:15
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1717447166
    Тряпки для затыкания рта ещё не присылали?
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    The only one
    1717449096
    А депутата Николая Новичкова генпрокуратура проверить не хочет?
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1717469032
    Бред какой! Не нужен им повод такой! Это все сказки венского леса от депутата
    Ответить
    sochi-2013
    1717474916
    Засветился, проявил бдительность и бурную деятельность. Главное БЕЗОПАСНО. Это не Газпрому задать вопрос: Почему стоимость услуг растет такими темпами?
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    qwertyйцукен
    1717479287
    следит за политическими высказываниями российских спортсменов==== Мля депутат и в шутке Безрукова политику накопал.Гы гы
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    Каратель
    1717484363
    А кто это, депутат Новиков? А почему не привлечь прокуратуру в Госдуму? А,совсем забыл,Госдума не рассматривается под микроскопом,там же все кристально чистые (как депутаты Пронин и Мамонов из нашей раши).в вот на никому неизвестного игрока рубина из никому не ведомой в мире Казани обязательно весь мир обратит свой взор. И сразу же ползут слухи о коррупции в спорте,тут то Бах нас и подловит))?)
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    anatolich72
    1717492166
    Хоть на бомбардире попиарился. Сейчас опять спит в кресле.
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