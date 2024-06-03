Депутат объяснил, зачем привлек Генпрокуратуру к проверке шутки Безрукова про деньги от «Краснодара»

Депутат Госдумы России Николай Новичков аргументировал свои действия в деле Руслана Безрукова.

В апреле «Рубин» на выезде победил «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».

Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.

Генпрокуратура начала проверку высказывания полузащитника казанцев.

«Сегодня российский профессиональный спорт просматривается буквально под микроскопом, МОК ищет любые поводы чтобы обвинить нашу страну.

Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике.

В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов», – объснил Новичков.