Депутат объяснил, зачем привлек Генпрокуратуру к проверке шутки Безрукова про деньги от «Краснодара»

Депутат Госдумы России Николай Новичков аргументировал свои действия в деле Руслана Безрукова.
- В апреле «Рубин» на выезде победил «Зенит» (2:0).
- После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
- Слова футболиста рассмотрит комитет по этике РФС. Обсуждается, что он нарушил регламент, запросив «финансовое стимулирование соперника третьей стороной».
- Новичков инициировал разбирательство в отношении Руслана, обратившись к генпрокурору России.
- Генпрокуратура начала проверку высказывания полузащитника казанцев.
«Сегодня российский профессиональный спорт просматривается буквально под микроскопом, МОК ищет любые поводы чтобы обвинить нашу страну.
Президент МОК Томас Бах заявил напрямую о том, что в организации есть специальная наблюдательная комиссия, которая следит за политическими высказываниями российских спортсменов в соцсетях и на публике.
В условиях невероятного санкционного давления высказывания наших спортсменов играют в международной политике не меньшую роль, чем слова дипломатов», – объснил Новичков.