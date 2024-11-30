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  • Безруков из «Рубина» вновь пошутил – на тему пропажи часов Смолова в Казани

Безруков из «Рубина» вновь пошутил – на тему пропажи часов Смолова в Казани

30 ноября 2024, 14:47
2

Защитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал пропажу часов Федора Смолова в Казани.

  • Часы Смолова за 7 миллионов рублей пропали в раздевалке казанского стадиона во время матча 15-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар».
  • Федор пообещал вознаграждение тому, кто поможет вернуть часы.
  • На следующем матче в Казани «Рубин» организовал розыгрыш часов среди болельщиков.

– После матча «Рубин» – «Краснодар» появилась новость, что Смолов потерял часы за 7-8 миллионов рублей.

– Я об этом ничего не знаю, за другими вещами не слежу. Известно, что никто из наших не заходил в раздевалку. Никто из «Рубина» к этому не причастен. Мы у «Краснодара» только очки забрали в той игре.

– Купил бы себе часы, которые стоят 7-8 миллионов рублей?

– Нет, конечно. Мои часы стоят 20 тысяч. И то, когда их покупал, то офигел от цены.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Смолов Федор Безруков Руслан
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1732969623
Аплодисменты Руслану! Тонкий юмор. ***
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VGreen
1733308888
Я конечно офигеваю от расходов наших супер спортсменов. Конечно, когда такие зп, наверное 7-8 миллионов не жалко. Но зачем?! Часы нормальные косарей за 5-10 можно купить. Машины, недвижимость, гаджеты - еще можно понять....Но часы....
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