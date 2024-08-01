«Рубин» отказал ЦСКА в трансфере Безрукова

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков подтвердил, что ЦСКА пытался его купить этим летом.

– Летом была информация, что тобой интересовался ЦСКА. Слышал что‑то про это?

– Да, слышал. Был интерес от ЦСКА, но «Рубин» отказал.

– Клуб не устроило предложение?

– Не знаю, честно говоря.

– Интересно рассмотреть предложения от таких клубов в будущем?

– Предложение было бы интересно рассматривать, но сейчас я счастлив в «Рубине» и хочу приносить пользу здесь.

Пока думаю о карьере в «Рубине». Конечно, приятно, что обращаются такие клубы, как ЦСКА. Это значит, что я расту как футболист, как личность. Это подстегивает двигаться дальше, развиваться.