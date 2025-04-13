Безруков – о голе Шабанхаджая «Локомотиву»: «Пробежал как Месси»

Защитник «Рубина» Руслан Безруков высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Единственный гол забил Дардан Шабанхаджай.

«Рубин» идет в РПЛ 7-м.

Следующий соперник – «Динамо» (20 апреля).

«У нас получалось абсолютно все, как в атаке, так и в обороне. Вдвойне приятно показать хороший футбол, который понравился болельщикам и нам.

Почему так отреагировали на гол Шабанхаджая? Он взял мяч в центре и пробежал как Месси и всех обыграл. Получился красивый и важный гол. Поэтому все так отреагировали», – сказал Безруков.