В комитете по этике прокомментировали решение по Безрукову

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов объяснил, почему был наказан полузащитник «Рубина» Руслан Безруков, пошутивший про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

«Сегодня на заседании мы выслушали позицию Руслана Безрукова и его юриста относительно высказывания игрока после матча в эфире телеканала. Также мы получили письмо от клуба, который принес извинения за поведение футболиста, и согласился с тем, что даже намеки на нарушение правил Fair play недопустимы.

Комитет по этике принял решение оштрафовать Руслана Безрукова за допущенные им высказывания в интервью после матча. Члены комитета выявили нарушение этических норм в данном высказывании.

Такое решение должно дополнительно обратить внимание футбольной общественности на то, что даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов ФИФА, УЕФА и РФС», – сказал Стукалов.