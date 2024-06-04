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    • В комитете по этике прокомментировали решение по Безрукову

    В комитете по этике прокомментировали решение по Безрукову

    Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов объяснил, почему был наказан полузащитник «Рубина» Руслан Безруков, пошутивший про «денежки» после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

    «Сегодня на заседании мы выслушали позицию Руслана Безрукова и его юриста относительно высказывания игрока после матча в эфире телеканала. Также мы получили письмо от клуба, который принес извинения за поведение футболиста, и согласился с тем, что даже намеки на нарушение правил Fair play недопустимы.

    Комитет по этике принял решение оштрафовать Руслана Безрукова за допущенные им высказывания в интервью после матча. Члены комитета выявили нарушение этических норм в данном высказывании.

    Такое решение должно дополнительно обратить внимание футбольной общественности на то, что даже намеки на стимулирование третьей стороной считаются грубыми нарушениями регламентов ФИФА, УЕФА и РФС», – сказал Стукалов.

    • После игры с «Зенитом» Безруков пошутил, что в команде ждут перевода «денежек» от «Краснодара».
    • Хавбека оштрафовали на 100 000 рублей и условно дисквалифицировали сроком на 3 месяца.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    04.06.2024 13:51
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    Комментарии (7)
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    andr45
    1717499382
    Что можно сказать, ПОДОНКИ! Когда, например, тот же МЕДВЕДЕВ публично призывает своих игроков, мягко говоря, совершить сексуальные действия, то Комитет по этике это не замечает. Когда Федотов и Бородин позволяют себе ксенофобские и нацистские оскорбления в адрес тренеров Спартака, Комитет по этике это, конечно, не замечает. Когда сотрудники других клубов демонстративно отпускаю "шутки" в адрес Спартака, сравнивая их со ******, то ЧЛЕНЫ комитета по этике лишь одобрительно улыбаются. ОДНО СЛОВО МРАЗИ, ЭТИ ГАЗПРОМОВСКИЕ ПОДСТИЛКИ
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    Axe111
    1717503420
    КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ)))))))))
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