Безруков: «Спартак» против «Рубина» был не готов, чувствовалась расслабленность»

Защитник «Рубина» Руслан Безруков поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Мне кажется, «Спартак» не был готов, чувствовалась расслабленность. А у нас получилось достаточно хорошо уколоть. И когда счeт 2:0, любой команде сложно играть.

Но «Спартак» даже после этого начал давить, мы стали допускать моменты у своих ворот. Ничего, будем разбирать и стараться, чтобы такого не было», – сказал Безруков.