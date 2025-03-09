Безруков: «Спартак» против «Рубина» был не готов, чувствовалась расслабленность»

Защитник «Рубина» Руслан Безруков поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).
«Мне кажется, «Спартак» не был готов, чувствовалась расслабленность. А у нас получилось достаточно хорошо уколоть. И когда счeт 2:0, любой команде сложно играть.
Но «Спартак» даже после этого начал давить, мы стали допускать моменты у своих ворот. Ничего, будем разбирать и стараться, чтобы такого не было», – сказал Безруков.
- «Спартак» прервал 7-матчевую победную серию в РПЛ.
- Москвичи отстают от 1-го места на 3 очка.
- «Рубин» идет 8-м.
Источник: «Чемпионат»