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  • «Спартак» отругали за грязную игру против «Рубина»: «Раньше за такое презирал весь футбольный мир»

«Спартак» отругали за грязную игру против «Рубина»: «Раньше за такое презирал весь футбольный мир»

Сегодня, 18:00
14

Бывшему защитнику сборной СССР Владимиру Пономареву не понравилось, что «Спартак» играл против «Рубина» (1:2) грязно.

«Сколько можно уже ошибаться? «Спартак» же всe время ошибается при перепасовке через центральную зону. Даже семилетние дети знают, что так играть нельзя. Обидно даже. Вперeд выбивать надо, идиоты! У Денисова мозгов нет! Садись на лавку! Мячи он отнимать внизу не умеет, только с нарушениями и хватанием за футболку.

Бабич, собака, такой же, всегда хватает соперников. Если скорости нет, идите в регби играть. У нас не поднимется футбол пока люди за трусы и майки хватают. Раньше тех, кто так играет, презирал весь футбольный мир.

Денисов – это не уровень «Спартака», однозначно. Ни в коем случае! Это не топовый футболист. Команды с 7-9 места – это его уровень», – сказал Пономарев.

  • «Спартак» отстает от 1-го места на 3 очка.
  • Следующий соперник в РПЛ – «Зенит» (16 марта).
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Пономарев Владимир
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Комментарии (14)
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Desma
1741619101
Молодец дед. Дал просраться недофутболистам.
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Литейный 4 (returned)
1741619374
Они по другому не могут. Поэтому их презирает весь футбольный мир. Гыгыгы
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Интерес
1741619515
"Рубин" играл точно так же,если не похлеще.Хотя захват сзади за горло и бросок через бедро,которое продемонстрировал Дуарте против Даку-это исключительный шедевр,конечно!!!
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timon2401
1741619845
насчёт Денисова трудно не согласиться!!! а вот по поводу всего прочего, 90% защитников в РПЛ так и играют (но почему то упомянуть нужно именно Спартак)
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WE ARE FOR PETER
1741620516
Выбросили миллиарды на ветер! Транжиры
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Янвapь 62
1741620535
давно пора эту тушинскую околофутбольную говнину расформировать
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алдан2014
1741620708
Бабич- собака ( Пономарёв) Может хватит уже ,товарищи ветераны! Не позорьтесь. Что Денисов играть не может,все знают. Но ,просто обзываться то зачем?
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рылы
1741621367
бабич от возмущения забыл, как хрюкать, поэтому гавкнул на пономарёва)
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алдан2014
1741621491
Всю игру Рубин Фолил чаще. А грязно играл Спартак...
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Цугундeр
1741621727
))) Давай , Вова! Мочи кадилом антихриста розового!)
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