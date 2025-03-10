«Спартак» отругали за грязную игру против «Рубина»: «Раньше за такое презирал весь футбольный мир»

Бывшему защитнику сборной СССР Владимиру Пономареву не понравилось, что «Спартак» играл против «Рубина» (1:2) грязно.
«Сколько можно уже ошибаться? «Спартак» же всe время ошибается при перепасовке через центральную зону. Даже семилетние дети знают, что так играть нельзя. Обидно даже. Вперeд выбивать надо, идиоты! У Денисова мозгов нет! Садись на лавку! Мячи он отнимать внизу не умеет, только с нарушениями и хватанием за футболку.
Бабич, собака, такой же, всегда хватает соперников. Если скорости нет, идите в регби играть. У нас не поднимется футбол пока люди за трусы и майки хватают. Раньше тех, кто так играет, презирал весь футбольный мир.
Денисов – это не уровень «Спартака», однозначно. Ни в коем случае! Это не топовый футболист. Команды с 7-9 места – это его уровень», – сказал Пономарев.
- «Спартак» отстает от 1-го места на 3 очка.
- Следующий соперник в РПЛ – «Зенит» (16 марта).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.