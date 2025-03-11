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  • Радимов высмеял защитника «Спартака»: «Пока он в составе, «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться»

Радимов высмеял защитника «Спартака»: «Пока он в составе, «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться»

Сегодня, 20:20
26

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (2:1).

– Фантастический матч, очень хороший на самом деле. И то, что «Спартак» проиграл, ничего страшного. Качество игры команды было хорошим.

Но «Рубин» знал, что будет делать. Даку, конечно, фантастический мастер. Но я скажу такую вещь, что Станкович точно ошибся с составом.

До тех пор, пока Денисов будет играть в стартовом составе «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться – за золотые медали будут вести борьбу только они.

– Какие альтернативы Денисову?

– Ну, Литвинов, например. Литвинов же правую бровку закрыл. Маркиньоса можно туда поставить, а слева снова Рябчук. Потому что я представляю этих легионеров дорогущих, которые смотрят, что творит Денисов, когда привозит свои ворота. И приходится отыгрываться.

То есть мне надо выигрывать титул, а у меня есть Денисов, который раз за разом во всех матчах привозит важные мячи. И это уже не первый раз.

И сегодня он час думал, потом отдал поперек, гол забили. А ты иди отыгрывайся…

Дальше по составу, если сравнивать Пруцева и Мартинса, то Мартинс просто какой-то лось – успевает и туда, и обратно на максимальной скорости, с ним совершенно другая игра.

  • «Спартак» отстал на 3 очка от лидеров РПЛ.
  • 22-летний Денисов в 2019 году перебрался в академию московского клуба из СШОР «Зенит».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Денисов Даниил Радимов Владислав
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Комментарии (26)
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БАЗАРА НЕТ
1741714938
Точно сольют Денисова
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erybov1965
1741715245
Ранее был в основе такой,но Маслов.Прям какое-то заговоренное место.
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рылы
1741715812
лимитное место для россиянина, которое хряки никак не могут убрать. потому что деньги есть - ума не надо, поэтому втридорога покупают третьесортных зулусов в атаку. для баланса интуристов им следовало завалить локо баблом и выцепить оттуда россиянина для игры впереди, на позицию правого защитника сильного легионера, денисова сгнобить в спартаге-2. и вот тогда конкуренты напряглись бы. а сейчас у них в обороне проходной двор, мы и без вендела справимся. лусиано, педро, глушенков, энрике молниеносно накажут за любую ошибку. а у денисова их миллиард за игру. а ведь есть ещё литвинов и рябчук))
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timon2401
1741717925
Трудно не согласиться...но кем менять на данный момент Денисова х.з. Литвинов ещё хуже...Хлусевич тож последнее время тот ещё игрок, наигрывали когда то Зобнина, если и менять то наверное только им (из двух зол выбираю меньшее) Маркиньос в защите справа?? он вообще когда нибудь там играл??
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serhio80
1741718506
Буланова тоже можно высмеять) Денисову 22, ещё научится
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Тинез Розоп
1741719597
Какой год уже все твердим , что Денисов это ходячий косяк. Очевидная дыра , которую в срочном порядке латать. Только нападение усиливают , а защита пох….
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FCSpartakM
1741721439
Был опыт игры с Зобниным. Почему его не пробуют - хз, тем более он 3я опция по сути сейчас на позицию правой восьмерки. Хуже Денисова сложно играть, Зоба хоть в атаке будет единица при подключениях.
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FWSPM
1741721785
да уже два года все об этом говорят но он железный игрок основы. по какой причине ну точно не по спортивной. вобще нет никакой проблемы с бюджетом Спартака найти ему замену. Он даже на запасного не тянет
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