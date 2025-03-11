Радимов высмеял защитника «Спартака»: «Пока он в составе, «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться»

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» (2:1).

– Фантастический матч, очень хороший на самом деле. И то, что «Спартак» проиграл, ничего страшного. Качество игры команды было хорошим.

Но «Рубин» знал, что будет делать. Даку, конечно, фантастический мастер. Но я скажу такую вещь, что Станкович точно ошибся с составом.

До тех пор, пока Денисов будет играть в стартовом составе «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться – за золотые медали будут вести борьбу только они.

– Какие альтернативы Денисову?

– Ну, Литвинов, например. Литвинов же правую бровку закрыл. Маркиньоса можно туда поставить, а слева снова Рябчук. Потому что я представляю этих легионеров дорогущих, которые смотрят, что творит Денисов, когда привозит свои ворота. И приходится отыгрываться.

То есть мне надо выигрывать титул, а у меня есть Денисов, который раз за разом во всех матчах привозит важные мячи. И это уже не первый раз.

И сегодня он час думал, потом отдал поперек, гол забили. А ты иди отыгрывайся…

Дальше по составу, если сравнивать Пруцева и Мартинса, то Мартинс просто какой-то лось – успевает и туда, и обратно на максимальной скорости, с ним совершенно другая игра.