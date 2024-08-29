В «Динамо» объяснили причину появления кричалки про «Зенит»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказал точку зрения о причинах появления кричалки «Зенит» – позор российского футбола».

– На днях актер Михаил Боярский в интервью «СЭ», комментируя резонансную кричалку в адрес «Зенита», заявил следующее: «Если «Зенит» – позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора? Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются».

Как вы восприняли это мнение?

– Как я помню, кричалка пошла со стадиона в Воронеже и, на мой взгляд, скорее связана не со спортивными результатами, а с такими явлениями, как дело футболиста Безрукова.

После его шутки последовала гипертрофированная реакция – начиная с генсека РФС и заканчивая комиками из «Камеди клаб», гадалками и так далее. Ситуация выглядела ненатурально, неестественно и неадекватно.

А сегодня мы видим ситуацию с «болезнью» Зелимхана Бакаева и, вероятно, публичным провалом в попытке работать вне договоренностей клубов РПЛ, которые были достигнуты несколько лет назад. И, к сожалению, мы не видим ни какой-либо реакции со стороны РФС, ни заявлений от гадалок и комиков, а также иных разгневанных представителей бомонда, которые бы призывали к этике и совести тех, кто был вовлечен в эту ситуацию.

А простые болельщики все это видят – и все прекрасно понимают. Думаю, именно в этой связи мы слышим с трибун подобные кричалки.