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  • В «Динамо» объяснили причину появления кричалки про «Зенит»

В «Динамо» объяснили причину появления кричалки про «Зенит»

29 августа 2024, 17:05
20

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказал точку зрения о причинах появления кричалки «Зенит» – позор российского футбола».

– На днях актер Михаил Боярский в интервью «СЭ», комментируя резонансную кричалку в адрес «Зенита», заявил следующее: «Если «Зенит» – позор нашего футбола, то на каком месте находятся их команды? Ниже позора? Если уж позор занимает первое место, то их команды еще хуже! Пускай они об этом задумаются».

Как вы восприняли это мнение?

– Как я помню, кричалка пошла со стадиона в Воронеже и, на мой взгляд, скорее связана не со спортивными результатами, а с такими явлениями, как дело футболиста Безрукова.

После его шутки последовала гипертрофированная реакция – начиная с генсека РФС и заканчивая комиками из «Камеди клаб», гадалками и так далее. Ситуация выглядела ненатурально, неестественно и неадекватно.

А сегодня мы видим ситуацию с «болезнью» Зелимхана Бакаева и, вероятно, публичным провалом в попытке работать вне договоренностей клубов РПЛ, которые были достигнуты несколько лет назад. И, к сожалению, мы не видим ни какой-либо реакции со стороны РФС, ни заявлений от гадалок и комиков, а также иных разгневанных представителей бомонда, которые бы призывали к этике и совести тех, кто был вовлечен в эту ситуацию.

А простые болельщики все это видят – и все прекрасно понимают. Думаю, именно в этой связи мы слышим с трибун подобные кричалки.

  • Полузащитник «Рубина» Руслана Безрукова после матча 21-го тура прошлого сезона РПЛ с «Зенитом» (2:0) пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
  • После этого генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что честность игры входит в число тем, про которые нельзя шутить, и обратился в комитет по этике с просьбой оценить слова игрока.
  • Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал Безрукова на 3 месяца и оштрафовал на 100 тысяч рублей.
  • Зелимхан Бакаев в августе перешел из «Зенита» в «Химки» на правах аренды. Он не принял участие в матче между командами. Футболист пояснил, что ему не разрешили играть. Отвечая на вопрос, связано ли это с соглашением с «Зенитом», игрок сказал: «Наверное».
  • В 2020 году клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы отменить в контрактах запрет на участие арендованного игрока в матче против клуба, который отдал его в аренду.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Бакаев Зелимхан Безруков Руслан
Комментарии (20)
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NewLife
1724940656
синит - позор российского футбола ! Сколько можно врать, обманывать и транжирить народные деньги.
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Desma
1724942754
Димон сам-то понял, чего наговорил «РБ Спорту» или это очередные Серёжины бредни? При чём здесь генсек РФС, Бакаев...? Видимо ноги растут из известного места?
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Ziklop
1724942845
политик едрёна феня! кричалок дофига, не надо притягивать левые оправдания, они не нужны. дурачёк митрофанушка и недалёкий медвед два сапога пара. как избавится от идиотов управленцев? никак, их с должности на должность переставляют.
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...уефан
1724942883
...сказал, лишь то, на что хватило духу)...
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BuenosArgentina
1724943683
Стыдно за Спортаг , позор российского футбола, кто может объяснить откуда вылез Спортаг ? Из какого отверстия ?
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andrei-sarap-yandex
1724944862
ПОЗОР КТО НЕ МОЖЕТ ИГРАТЬ......ЛОКО ПОЗОР потому что на 1 месте......СПАРТАК ВОНЮЧАЯ КОМАНДА РОССИИ
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Админ ресурс
1724946957
Зендид как был провинциальным обитателем пердифа, так вскоре и вернется в свою естественную среду обитания. А жалкие попытки заставить всех относиться к зендиду как к равному это и есть позор и посмешище
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ss21
1724951919
А я думаю что позор Зенита в том что позор в том что Зенит впулив на трансферы огромные по меркам РПЛ деньги, отбивался и тянул время в игре с Факелом.
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Антибиотик
1724952995
Как же Зенит хочет уважения к себе, прямо требует. Но тут без вариантов.
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АЛЕКС 58
1724992014
Не просто позор,ПОЗОРИЩЕ!!!
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