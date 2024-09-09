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    Безруков: «Я перешел грань шуткой про «денежки»

    Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков на ютуб-канале Nobel высказался о своей весенней шутке после матча РПЛ против «Зенита».

    • После победы над «Зенитом» Безруков пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Краснодарцы боролись с петербуржцами за чемпионство.
    • Хавбека оштрафовали на 100 000 рублей и условно дисквалифицировали сроком на 3 месяца.

    – 24 апреля «Рубин» обыгрывает «Зенит». Ты идeшь на флэш-интервью и шутишь про денежки. Что происходит потом?

    – Если серьeзно, то потом просто что-то произошло для меня непонятное на тот момент времени. Сказал где-то чуть-чуть более резко, наверное, нежели нужно было. И, соответственно, вызвало такой резонанс.

    – Но ты сказал резко или пошутил резко?

    – Пошутил.

    – Резко?

    – Да.

    – То есть ты перешeл грань, ты считаешь?

    – Да. Где-то. Человек, который является медийной личностью, должен где-то формулировать речь, даже если он не считает на тот момент, что он сказал резко, но он просто должен сглаживать углы, чтобы не было вообще никаких вопросов.

    • Летом трансфер Безрукова рассматривал ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 12:19
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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1725877008
    Хтойта тут " медийная личность"? )) Маленький придурок.
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    Таврида
    1725877030
    Даже если бы Безруков получил деньги, в чем криминал? В том что Краснодар стимулирует хорошую игру других команд в РПЛ?
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    ziborock
    1725877666
    Когда Зенит предлагал деньги Локо, Спартаку из Нальчика, Крыльям и.т.д. за победу над Спартаком никого это не волновало!
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    Гор--google
    1725892839
    Газпромшайка уже всех достала. А этот малый зачем заднюю врубил? Где здесь криминал? Стимулировать кого либо не запрещено. Или только газоболотным можно?
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    ВАХА ZOV
    1725951410
    Язык твой - враг твой , за базар надо отвечать , в Казани живёшь.
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