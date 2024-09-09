Безруков: «Я перешел грань шуткой про «денежки»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков на ютуб-канале Nobel высказался о своей весенней шутке после матча РПЛ против «Зенита».

После победы над «Зенитом» Безруков пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Краснодарцы боролись с петербуржцами за чемпионство.

Хавбека оштрафовали на 100 000 рублей и условно дисквалифицировали сроком на 3 месяца.

– 24 апреля «Рубин» обыгрывает «Зенит». Ты идeшь на флэш-интервью и шутишь про денежки. Что происходит потом?

– Если серьeзно, то потом просто что-то произошло для меня непонятное на тот момент времени. Сказал где-то чуть-чуть более резко, наверное, нежели нужно было. И, соответственно, вызвало такой резонанс.

– Но ты сказал резко или пошутил резко?

– Пошутил.

– Резко?

– Да.

– То есть ты перешeл грань, ты считаешь?

– Да. Где-то. Человек, который является медийной личностью, должен где-то формулировать речь, даже если он не считает на тот момент, что он сказал резко, но он просто должен сглаживать углы, чтобы не было вообще никаких вопросов.