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    • Аршавин – о наказании Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»: «Выскажу непопулярную позицию»

    Аршавин – о наказании Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»: «Выскажу непопулярную позицию»

    Заместитель генерального директора «Зенита по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил ситуацию с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым.

    • В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).
    • После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
    • Его слова проверяет Генпрокуратура РФ по запросу депутата Госдумы Николая Новичкова.
    • Комитет по этике РФС наказал игрока «Рубина» штрафом в размере 100 тысяч рублей и условной дисквалификацией на 3 месяца.

    «Меня это не задело. Я непопулярную позицию в своем клубе выскажу в принципе наверное, как и всегда: безобидная шутка, человек с юмором», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    05.06.2024 17:31
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1717598872
    ...ну, хоть у тебя, Андрюха, с юмором пока неплохо). На суд придёшь, поддержать?)...
    Ответить
    Мордаванин
    1717599549
    натерпевшсь хрни с"вашими проблемами " Аршавин адекватно реагирует
    Ответить
    Krics
    1717600644
    Адекватно ,а КДК это сборище синекуров,ихмо
    Ответить
    subbotaspartak
    1717607766
    Краснодар ждёт денежки от бездомных...
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