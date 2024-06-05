Аршавин – о наказании Безрукова за слова про деньги от «Краснодара»: «Выскажу непопулярную позицию»

Заместитель генерального директора «Зенита по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил ситуацию с футболистом «Рубина» Русланом Безруковым.

В апреле казанцы на выезде победили «Зенит» (2:0).

После матча Безруков в шутку заявил: «Краснодар», ждем на карту денежки».

Его слова проверяет Генпрокуратура РФ по запросу депутата Госдумы Николая Новичкова.

Комитет по этике РФС наказал игрока «Рубина» штрафом в размере 100 тысяч рублей и условной дисквалификацией на 3 месяца.

«Меня это не задело. Я непопулярную позицию в своем клубе выскажу в принципе наверное, как и всегда: безобидная шутка, человек с юмором», – сказал Аршавин.