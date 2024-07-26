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  • Безруков из «Рубина» ждал реакции Сергея Безрукова на шутку про «денежки»

Безруков из «Рубина» ждал реакции Сергея Безрукова на шутку про «денежки»

26 июля 2024, 12:04
3

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о подозрительной волне реакций медийных лиц на его шутку про «денежки» после перенесенного матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) в прошлом сезоне.

– В медийном сообществе люди восхищались вашей открытостью по ходу прошлого сезона и боялись, что скандал с шуткой после матча с «Зенитом» приведет к тому, что вы закроетесь от публики. Можно быть уверенными, что это не произойдет?

– Нет, в целом не закроюсь. Я всегда говорил, что интересно и общаться с журналистами, и быть поближе как к болельщикам, так и вообще быть поближе к футбольному сообществу.

Поэтому в целом эта история меня не изменит. Просто буду чуть-чуть фильтровать слова (улыбается). А в остальном буду такой же открытый.

– С опаской теперь будете выходить к нам на разговор после матчей?

– Нет. Вначале, после этой ситуации, может быть, была какая-то опаска. Может быть, думал, что где-то не стоит вообще давать интервью.

Но в итоге для себя решил, что никак на мне эта ситуация не сказывается. И хочется дальше играть в футбол, получать удовольствие. Ну, соответственно, получать удовольствие от всего, что касается внефутбольной части.

– Как отреагировали на итоговое решение комитета по этике РФС?

– Никак.

– Штраф в 100 тыс. рублей из своего кармана выплачивали?

– Это секретик. Секреты фирмы (улыбается).

– Многих поразило, что по поводу той вашей фразы начали раздавать комментарии разные медийные лица, ранее вообще ничего не говорившие про футбол. Вы до этого вообще слышали о таких людях, как медиум Александр Шепс и ясновидящая Виктория Райдос из «Битвы экстрасенсов»?

– Нет, ну раньше смотрел «Битву экстрасенсов». Но не думал, что они так хорошо смотрят футбол, что могут комментировать такие моменты. В целом было смешно. Я с улыбкой почитал все комментарии и замечания, которые делали эти люди. Но вообще я даже половину не знаю тех людей, которые комментировали мои слова. Единственное, что ждал, – это комментариев Сергея Безрукова, но не дождался. Ха-ха-ха, моего кумира.

– То есть комментариев Гарика Харламова вам было мало?

– Ну где Гарик Харламов, а где Сергей Безруков? (смеется). Конечно, хотелось, чтобы однофамилец отреагировал как-то

  • После игры с «Зенитом» Безруков пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки».
  • Хавбека оштрафовали на 100 000 рублей и условно дисквалифицировали сроком на 3 месяца.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Рубин Безруков Руслан
Комментарии (3)
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Цугундeр
1721985287
Ооо.,парнишка.. Да ты герой сказки ,оказывается.. Были у отца три сына , двое умных .а третий ..Безруков.
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DOCTOR PENALTY
1721988552
Это пример того, как из микроба сделать слона. *****!
Ответить
Spartak_forv@
1721991353
"Братцы ребятушки мои,я так сыграл!Немцы встали и вышли из компьютера!"
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