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    • В комитете по этике РФС рассказали о ситуации с «делом Безрукова»

    В комитете по этике РФС рассказали о ситуации с «делом Безрукова»

    Глава комитета по этике РФС Андрей Стукалов после заседания 21 мая рассказал о ситуации с делом полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

    «Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведем заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», – сказал Стукалов.

    • Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) пошутил, что в команде ждут перевода «денежек» от «Краснодара».
    • Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что честность игры входит в число тем, про которые нельзя шутить, и обратился в комитет по этике с просьбой оценить слова Безрукова.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии (6)
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    Sky Spartak
    1716363241
    Раздули из ничего...нечем заняться, что ли... Или за живое схватили )))
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    val69
    1716363291
    Задрали парня...
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    The only one
    1716363497
    Вот так из муха раздули целого слонищу. Типа больше заняться нечем. Всё остальное- тишь да божья благодать.
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    SLADE2019
    1716364124
    В данном случае, фамилия сделала отпечаток на мозгу - Митрофанушка.
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    ...уефан
    1716364636
    ...просто, нет слов! Вернее, очень много того, что хочется сказать, но это очень долго и зло...
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