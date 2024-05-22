В комитете по этике РФС рассказали о ситуации с «делом Безрукова»

Глава комитета по этике РФС Андрей Стукалов после заседания 21 мая рассказал о ситуации с делом полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова.

«Словам Руслана Безрукова будет дана оценка на следующем заседании, так как вопрос требует дополнительного всестороннего изучения и личного присутствия игрока. Сегодня футболист по уважительной причине не смог присутствовать на заседании. Мы также запросили ряд материалов для разъяснения всех обстоятельств этого дела. Повторно вызвали футболиста. Проведем заседание, когда получим всю информацию и сможем детально рассмотреть дело», – сказал Стукалов.