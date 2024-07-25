Игрок «Рубина» рассказал, как ему «напихал» Дзагоев

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о взаимоотношениях с экс-игроком казанского клуба Аланом Дзагоевым.
«Пихач Дзаги на сборах породил легендарный мем. Товарищеская игра, получаю мяч на фланге. Одного обвожу, второго – а Дзага все мяч просит. Вхожу в штрафную, почти опасно, Алан требует пас. Прокидываю мимо третьего – а он едва успевает дотянуться в подкате и выбивает, причем в меня. От ворот.
«Чего ты передачу не отдал?» – «Ну Дзага, я пытался пройти, ты видел». – «Пофинтил?». – «Ну почти получилось же». – «Пофинтил?!» Что-то пытаюсь в ответ, а Дзагоев уже на весь стадион: «ПОФИНТИЛ?!!» Как жаль, что не попало на камеру! С тех пор, когда кто-то из наших получал на фланге и терял мяч, слышит тот самый вопрос», – рассказал Безруков.
- 22-летний центральный хавбек Руслан Безруков представляет цвета «Рубина» с 2022 года. В майке казанского коллектива футболист поучаствовал в 42 встречи. В них россиянин сумел записать в актив 3 гола и 3 голевых паса.
- Алан Дзагоев, повесивший бутсы на гвоздь в ноябре 2023 году, играл за «Рубин» с 2022 по 2023 год. На счету бывшего игрока столичного ЦСКА 3+2 по системе «гол плюс пас» в 20 поединках за казанцев.
- «Рубин» удачно вошел в новый сезон РПЛ. Коллектив Рашида Рахимова уверенно расправился с «Пари НН» (4:2), отправив в ворота соперника 4 мяча.
- В следующем туре казанцы на домашней арене примут «Зенит» Сергея Семака, который в минувшем туре разгромно обыграл «Крылья Советов» (4:0).