Игрок «Рубина» рассказал, как ему «напихал» Дзагоев

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о взаимоотношениях с экс-игроком казанского клуба Аланом Дзагоевым.

«Пихач Дзаги на сборах породил легендарный мем. Товарищеская игра, получаю мяч на фланге. Одного обвожу, второго – а Дзага все мяч просит. Вхожу в штрафную, почти опасно, Алан требует пас. Прокидываю мимо третьего – а он едва успевает дотянуться в подкате и выбивает, причем в меня. От ворот.

«Чего ты передачу не отдал?» – «Ну Дзага, я пытался пройти, ты видел». – «Пофинтил?». – «Ну почти получилось же». – «Пофинтил?!» Что-то пытаюсь в ответ, а Дзагоев уже на весь стадион: «ПОФИНТИЛ?!!» Как жаль, что не попало на камеру! С тех пор, когда кто-то из наших получал на фланге и терял мяч, слышит тот самый вопрос», – рассказал Безруков.